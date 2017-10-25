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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игрок юношеской сборной Англии повторил достижение Пеле
На проходящем в эти дни юношеском чемпионате мира игрок сборной Англии не старше 17 лет Риан Брустер сделал хет-трик в полуфинальном матче с Бразилией (3-1), став вторым игроком после Пеле, кто забивал три мяча в полуфинале мировых первенств.
Легенде бразильского футбола такое достижение покорилось на чемпионате мира 1958 года в Швеции. В полуфинальном матче сборная Бразилии обыграла Францию — 5:2, а Пеле стал автором хет-трика. В финале бразильцы обыграли Швецию — 5:2. Пеле в той встрече забил дважды.
Финальный матч пройдет 28 октября. Англичане ждут соперника, который определится в паре Мали — Испания.
"Газета.ру"
Легенде бразильского футбола такое достижение покорилось на чемпионате мира 1958 года в Швеции. В полуфинальном матче сборная Бразилии обыграла Францию — 5:2, а Пеле стал автором хет-трика. В финале бразильцы обыграли Швецию — 5:2. Пеле в той встрече забил дважды.
Финальный матч пройдет 28 октября. Англичане ждут соперника, который определится в паре Мали — Испания.
"Газета.ру"
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