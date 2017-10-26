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Карта гостя появится в Калининграде к ЧМ-2018

Карта гостя для туристов и болельщиков появится в Калининграде к чемпионату мира-2018.

Карты гостя дают владельцу право на скидки в гостиницах, ресторанах, музеях и других заведениях, участвующих в соответствующем проекте.

"По поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко реализуется проект "Карта гостя Russia City Pass" для организации туристического обслуживания болельщиков и гостей Чемпионата. В регионе будет внедрена "Карта гостя Kaliningrad City Pass", – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

welcome2018.com
Сегодня, 01:39
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