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В Нижнем Новгороде на стадионе ЧМ-2018 завершилась прошивка газона

Прошивка газона завершилась на стадионе чемпионата мира 2018 года в Нижнем Новгороде, сообщает Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании "Стройтрансгаз", выступающей генеральным подрядчиком строительства.

"Завершились работы по стабилизации корневой системы искусственными нитями. Технология прошивки была разработана в Нидерландах. Она позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм", - говорится в сообщении.

Площадь участка прошивки составила 8 тыс. кв. м, для прошивки было использовано около 48 тыс. км искусственного волокна. На данный момент на 45-тысячной арене продолжается монтаж зрительских кресел, уже установлено более 37 тыс. сидений.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей мирового первенства, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.
Сегодня, 22:23
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