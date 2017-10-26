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Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в России во время ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу среди болельщиков, предварительно, должен пройти в России в конце июня 2018 года, сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

"Чемпионат мира среди болельщиков проводиться будет. Его регламент находится на согласовании в РФС (Российский футбольный союз), так как этот проект мы делаем под его эгидой. Мы предварительно рассматриваем даты финального этапа в период между групповым турниром чемпионата мира и играми на выбывание - это 29-30 июня, кроме того, у нас есть идея организации масштабного квалификационного турнира, это 48 матчей в городах-организаторах чемпионата мира. Также сейчас работаем над организацией отбора в состав российской команды.

Если, например, Англия играет с Германией, то нам бы хотелось устроить матч среди болельщиков этих сборных. Но вопрос в том, будет ли у болельщиков такое желание, и что делать, если желающих сыграть будет немного. Задача чемпионата мира среди болельщиков - это продвижение чемпионата мира как в России, так и за рубежом", - цитирует Латыпова ТАСС.
Вчера, 23:34
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