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Дмитрий Булыкин - о невызове Денисова в сборную России: я доверяю Черчесову

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал невызов полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в национальную команду страны.

"Тренер считает, что Денисов не может помочь сборной, и на это у него есть объективные данные — ранее он рассказал и показал, почему он не берет в команду того или иного футболиста.

Лично я привык доверять людям, и особенно — профессионалам. Мы все ждем от нашей сборной результата — а за него отвечает как раз Черчесов, который и выбирает в обойму именно тех игроков, которые подходят ему на сто процентов", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
Теги: Булыкин Денисов Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:03
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
не один европейский клуб даже не смотрит в его сторону.

А на кого нибудь смотрят ????????????
Наверно, противно посмотреть или страшно смотреть на такую мощщь ?
Скорее, противно )))))))))))))))))))))))
И не смотрят
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:17) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да нет Булыкин! Ты сейчас веришь только смс на карту от матч тв.....
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (4)

Пусть Денисов на трибуне сидит, а то опять придется петицию писать за разгон сборной. Нужно молодым дорогу давать. 50 матчей за сборную у Денисова, а не один европейский клуб даже не смотрит в его сторону.
Регистрация: 17.04.2017
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