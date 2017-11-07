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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Булыкин - о невызове Денисова в сборную России: я доверяю Черчесову
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал невызов полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в национальную команду страны.
"Тренер считает, что Денисов не может помочь сборной, и на это у него есть объективные данные — ранее он рассказал и показал, почему он не берет в команду того или иного футболиста.
Лично я привык доверять людям, и особенно — профессионалам. Мы все ждем от нашей сборной результата — а за него отвечает как раз Черчесов, который и выбирает в обойму именно тех игроков, которые подходят ему на сто процентов", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
"Тренер считает, что Денисов не может помочь сборной, и на это у него есть объективные данные — ранее он рассказал и показал, почему он не берет в команду того или иного футболиста.
Лично я привык доверять людям, и особенно — профессионалам. Мы все ждем от нашей сборной результата — а за него отвечает как раз Черчесов, который и выбирает в обойму именно тех игроков, которые подходят ему на сто процентов", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
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