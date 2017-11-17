Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Василий Уткин: удивляюсь поведению Черчесова

Спортивный комментатор Василий Уткин отметил, что не понимает позиции главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который отказывается объяснять, почему то или иной футболист не вызываются в национальную команду.

"Черчесов не говорит о футболистах, которых нет в составе. Как будто в обязанности тренера не входит объяснять, почему не играет тот или иной футболист. Я удивляюсь поведению Черчесова. Умный же человек.

У него такая работа, что он должен отвечать и на вопросы. Представьте, Гагарин прилетел и не стал рассказывать, что он видел. Начальству отчитался и хватит", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:44
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.