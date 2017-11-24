Президент УЕФА: вводить видеоповторы на ЧМ-2018 слишком рано

Президент УЕФА Александр Чеферин высказал свое мнение о системе видеоповторов."Мне кажется, использовать видеоповторы на ЧМ-2018 слишком рано. Понимаю, что уже поздно отступать, но я в этом плане немного консервативен.Судья должен оставаться судьей. В другом случае он превратится в робота, который принимает решения", - цитирует Чеферина RMC Sport.