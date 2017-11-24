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Президент УЕФА: вводить видеоповторы на ЧМ-2018 слишком рано

Президент УЕФА Александр Чеферин высказал свое мнение о системе видеоповторов.

"Мне кажется, использовать видеоповторы на ЧМ-2018 слишком рано. Понимаю, что уже поздно отступать, но я в этом плане немного консервативен.

Судья должен оставаться судьей. В другом случае он превратится в робота, который принимает решения", - цитирует Чеферина RMC Sport.
Теги: Чеферин
Сегодня, 05:36
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