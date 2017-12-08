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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фарфоровые фигурки футболистов сборных-участниц ЧМ-2018 изготовят на уральском заводе
Фарфоровые фигурки футболистов сборных, которые примут участие в матчах чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге, изготовят на предприятии "Фарфор Сысерти" в Свердловской области к Новому году. Завод уже реализует фарфоровые фигурки игроков сборной России, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Трофимов.
"Мы уже выпускаем фигурки футболистов сборной России и реализуем их в городе Сысерть. Высота фигур на подставке - 14 сантиметров, по количеству пока не скажу - не хочу сглазить. Кроме того, сейчас ведется разработка макета фигурок футболистов в формах сборных, которые будут играть в Екатеринбурге, - Японии, Египта, Швеции и другие. Они будут такого же размера, планируем выпустить первую партию к Новому году", - сказал Трофимов.
Фигуры изготавливаются путем двойного обжига, покраски и декорирования. Вся работа выполняется вручную. "Фигурки будут продаваться как в фирменных магазинах предприятия, так и в других сетях, с которыми мы планируем заключить договора. Можно будет купить их по отдельности или подарочным комплектом", - отметил Трофимов, не уточнив стоимость одной фарфоровой фигуры и комплекта в целом.
"Мы уже выпускаем фигурки футболистов сборной России и реализуем их в городе Сысерть. Высота фигур на подставке - 14 сантиметров, по количеству пока не скажу - не хочу сглазить. Кроме того, сейчас ведется разработка макета фигурок футболистов в формах сборных, которые будут играть в Екатеринбурге, - Японии, Египта, Швеции и другие. Они будут такого же размера, планируем выпустить первую партию к Новому году", - сказал Трофимов.
Фигуры изготавливаются путем двойного обжига, покраски и декорирования. Вся работа выполняется вручную. "Фигурки будут продаваться как в фирменных магазинах предприятия, так и в других сетях, с которыми мы планируем заключить договора. Можно будет купить их по отдельности или подарочным комплектом", - отметил Трофимов, не уточнив стоимость одной фарфоровой фигуры и комплекта в целом.
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