В правительстве Испании исключили вероятность отстранения от ЧМ-2018

Председатель правительства королевства Испании Мариано Рахой прокомментировал информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить национальную футбольную команду страны от участия в чемпионате мира 2018 года из-за вмешательства властей в выборы президента в работу Королевской испанской федерации футбола (RFEF).Премьер страны заявил, что подобное развитие событий нереально, и футбольная команда поедет на ЧМ-2018 в Россию."Более того, Испания выиграет чемпионат мира", — добавил Рахой.