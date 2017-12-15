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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В правительстве Испании исключили вероятность отстранения от ЧМ-2018
Председатель правительства королевства Испании Мариано Рахой прокомментировал информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить национальную футбольную команду страны от участия в чемпионате мира 2018 года из-за вмешательства властей в выборы президента в работу Королевской испанской федерации футбола (RFEF).
Премьер страны заявил, что подобное развитие событий нереально, и футбольная команда поедет на ЧМ-2018 в Россию.
"Более того, Испания выиграет чемпионат мира", — добавил Рахой.
"Газета.ру"
Премьер страны заявил, что подобное развитие событий нереально, и футбольная команда поедет на ЧМ-2018 в Россию.
"Более того, Испания выиграет чемпионат мира", — добавил Рахой.
"Газета.ру"
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