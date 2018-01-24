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Президент Аргентины: давно уже решил, что Месси сильнее Марадоны

Президент Аргентины Маурисио Макри сравнил легендарных форвардов своей страны Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Я давно уже решил, что Месси сильнее Марадоны. Я так думаю, учитывая стабильность и количество голов Месси. Кроме того, футбол так же эволюционирует, как и все в жизни.

Быть лучшим в мире в данный момент сложнее, чем раньше. Сейчас другой темп и другая игра", - цитирует главу государства Marca.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 10:18
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№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда играл Марадона
будущий президент Аргентины упорно наблюдал за шахматными сражениями двух К
smile


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"Спартак- чемпион!!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ожидаем попытки Марадоны получить российское гражданство


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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