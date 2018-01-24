Президент Аргентины: давно уже решил, что Месси сильнее Марадоны

Президент Аргентины Маурисио Макри сравнил легендарных форвардов своей страны Диего Марадону и Лионеля Месси."Я давно уже решил, что Месси сильнее Марадоны. Я так думаю, учитывая стабильность и количество голов Месси. Кроме того, футбол так же эволюционирует, как и все в жизни.Быть лучшим в мире в данный момент сложнее, чем раньше. Сейчас другой темп и другая игра", - цитирует главу государства Marca.