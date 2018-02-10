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Бьорн Сигурдарсон: надеюсь, болельщики "Ростова" придут поддержать сборную Исландии

Нападающий "Ростова" и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон высказался относительно предстоящего ЧМ-2018. Исландцы сыграют в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

"Я еще не видел нашего нового стадиона, только на картинках, но будет отличная возможность сыграть на своей домашней арене на чемпионате мира. Я очень надеюсь, что болельщики "Ростова" придут нас поддержать.

Думаю, Россия делает все, чтобы провести великолепный чемпионат мира, может быть, один из лучших. Например, когда люди покупают билеты на турнир, они получают визы, есть бесплатный транспорт между городами, от этого становится намного легче.

Когда мы играли против англичан, никто не ожидал от нас чего-то сверхъестественного, ведь до турнира все думали, что мы проиграем все игры. Это был отличный опыт и прекрасные чувства, но выход на чемпионат мира – другая история.

У нас тяжелая группа, и играть каждый матч как раньше – возможно, но это очень тяжело, поэтому я надеюсь, что у нас будет шанс", – передает слова Сигурдарсона ТАСС.
Теги: Сборная Исландии Ростов
Сегодня, 09:57
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