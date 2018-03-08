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Валерий Газзаев: чемпионат мира стал бы для Березуцких блестящим завершением карьеры

Заслуженный тренер России, заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев поделился мнением о решении Василия и Алексея Березуцких завершить карьеру в сборной России.

– Очень жаль, что братья приняли такое решение, – говорит Газзаев. – Мне кажется, завершение карьеры было бы блестящим, сыграй Василий и Алексей на чемпионате мира – турнире, которого они заслуживают отношением к футболу и стране. На мой взгляд, защитники могли бы еще помочь сборной, у них колоссальный опыт. Наверное, для прекращения выступлений за национальную команду есть определенные причины и мотивы. Я очень сожалею, но решение надо уважать. И, тем не менее, необходимо смотреть в будущее – молодые игроки, имеющие амбиции, получают возможность реализовать себя и показать всему миру свои лучшие качества.

– Тем не менее, положение дел в обороне, учитывая травмы Джикии и Васина, становится аховым…

– Оно сложное. Но безвыходных ситуаций не бывает. Задача тренерского штаба – подобрать футболистов и в ближайших матчах, особенно на уровне Бразилии и Франции, мы должны посмотреть прообраз нашей сборной на чемпионате мира. Это касается и игроков обороны. В спорте всегда случаются разные обстоятельства – травмы, карточки… Нужно находить выход.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газзаев Березуцкий В. Березуцкий А. Сборная России
Сегодня, 01:25
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№2 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 02:26) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Максим I
Валерий Георгиевич! При всём к Вам уважении я считаю, что хватит братьям и Игнашевичу собирать плевки за всю сборную, что они получили в свою сторону последние лет 10. Пущай другие отдуваются: мясные говорят, что есть лучше! Пущай они и организуются: мы точно выиграем шампиньонат мира, особенно, ежели АкинФеева "дырявого" сменит их великий вратарь, незаслуженно не защищающий наши ворота, например... ну они сами додумают, я не знаю, кто из их великих вратарей болеее великий. Они уже много кричали , чтоони лучше: в 98-м, потом в 2002-м... Потом, правда, борзота немного пропала, но сейчас пущай ысшо немного покуражатся, мазохисты хpюкaющие.. Им же важнее не Честь Родины, а кол-во участников среди юзеров. Опозорим страну - зато наших было больше! Дык флаг им красно-белый в руки!

Здесь у вас с мясными личные счеты пошли, а то что Березуцкие отказались играть за сборную это плюс, не надо цепляться за старое а им в этом году по 36, но выступят они на ЧМ дальше что опять наигрывать неопытных игроков, а так кто бы не поехал как минимум наберется опыта(видно было что Игнаш стал сдавать а по последнему ЧЕ уже ошибался Василий, так что как раз уважаю их решение здесь поступили честно) и вообще меня одного удивляет что им предлагают вернутся?
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Валерий Георгиевич! При всём к Вам уважении я считаю, что хватит братьям и Игнашевичу собирать плевки за всю сборную, что они получили в свою сторону последние лет 10. Пущай другие отдуваются: мясные говорят, что есть лучше! Пущай они и организуются: мы точно выиграем шампиньонат мира, особенно, ежели АкинФеева "дырявого" сменит их великий вратарь, незаслуженно не защищающий наши ворота, например... ну они сами додумают, я не знаю, кто из их великих вратарей болеее великий. Они уже много кричали , чтоони лучше: в 98-м, потом в 2002-м... Потом, правда, борзота немного пропала, но сейчас пущай ысшо немного покуражатся, мазохисты хpюкaющие.. Им же важнее не Честь Родины, а кол-во участников среди юзеров. Опозорим страну - зато наших было больше! Дык флаг им красно-белый в руки!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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