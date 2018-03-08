Валерий Газзаев: чемпионат мира стал бы для Березуцких блестящим завершением карьеры

Заслуженный тренер России, заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев поделился мнением о решении Василия и Алексея Березуцких завершить карьеру в сборной России.– Очень жаль, что братья приняли такое решение, – говорит Газзаев. – Мне кажется, завершение карьеры было бы блестящим, сыграй Василий и Алексей на чемпионате мира – турнире, которого они заслуживают отношением к футболу и стране. На мой взгляд, защитники могли бы еще помочь сборной, у них колоссальный опыт. Наверное, для прекращения выступлений за национальную команду есть определенные причины и мотивы. Я очень сожалею, но решение надо уважать. И, тем не менее, необходимо смотреть в будущее – молодые игроки, имеющие амбиции, получают возможность реализовать себя и показать всему миру свои лучшие качества.– Оно сложное. Но безвыходных ситуаций не бывает. Задача тренерского штаба – подобрать футболистов и в ближайших матчах, особенно на уровне Бразилии и Франции, мы должны посмотреть прообраз нашей сборной на чемпионате мира. Это касается и игроков обороны. В спорте всегда случаются разные обстоятельства – травмы, карточки… Нужно находить выход.