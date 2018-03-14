Путеводитель по Ростову-на-Дону разработают к ЧМ-2018

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Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом" не имеет статуса встречи с повышенным уровнем угрозы.

"Встреча 1/8 финала Лиги Европы не считается матчем с повышенным риском. В любом случае, угроз безопасности будет меньше, чем во время проведения Ронского дерби.

Около 400 болельщиков ЦСКА ожидаются на матче, они прибудут разными рейсами в разные аэропорты", - говорится в заявлении префектуры,

По информации источника, сопровождение российских болельщиков проводиться не будет. Полиция французского города будет мобилизована, но точная численность сотрудников правоохранительных органов не сообщается. В Лионе также будут присутствовать трое российских полицейских, специализирующихся на борьбе с хулиганством.

ТАСС
Сегодня, 22:49
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