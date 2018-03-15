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Харри Реднапп: если правительство скажет не ехать на ЧМ, то мы и не поедем

Известный английский специалист Харри Реднапп выразил уверенность, что сборная Англии сыграет на чемпионате мира в России, несмотря на угрозы бойкота со стороны правительства.

– Представьте, что вы тренер национальной сборной. И вам сверху говорят, что на чемпионат мира нельзя. Ваши действия?

– Если правительство скажет не ехать, то мы и не поедем, очевидно же. Но я не думаю, что так будет. Английские футбольные болельщики очень хотят увидеть свою команду на чемпионате мира, многие уже купили билеты, распланировали лето. Для футболистов это тоже будет гигантским разочарованием, ведь они готовились к этому турниру много времени. Так что я даже не могу вообразить ситуацию, о которой вы говорите.

– Британские СМИ постоянно ищут проблемы в организации чемпионата мира. Складывается впечатление, будто они обижены тем, что Россия выиграла право проведения турнира. А вы?

– Я так не думаю. Уверен, что в России пройдет великолепный чемпионат мира, все будет на высоком уровне, и никаких проблем с болельщиками не будет. Думаю, что с безопасностью тоже все будет в порядке, ведь ваша страна заинтересована в том, чтобы турнир прошел отлично. Россия постарается все сделать идеально. Правда, я не смогу приехать. Меня никто не приглашал, так что я буду смотреть чемпионат по телевизору. Может быть, будут работать экспертом на каналах.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:16
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