Харри Реднапп: если правительство скажет не ехать на ЧМ, то мы и не поедем

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (7)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (7)
21:25
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
20:57
Научись летать (2)
Научись летать (2)
18:08
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
17:06
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
16:06
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
13:21
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (25)
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (25)
13:03
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
Харри Реднапп: если правительство скажет не ехать на ЧМ, то мы и не поедем
Известный английский специалист Харри Реднапп выразил уверенность, что сборная Англии сыграет на чемпионате мира в России, несмотря на угрозы бойкота со стороны правительства.
– Представьте, что вы тренер национальной сборной. И вам сверху говорят, что на чемпионат мира нельзя. Ваши действия?
– Если правительство скажет не ехать, то мы и не поедем, очевидно же. Но я не думаю, что так будет. Английские футбольные болельщики очень хотят увидеть свою команду на чемпионате мира, многие уже купили билеты, распланировали лето. Для футболистов это тоже будет гигантским разочарованием, ведь они готовились к этому турниру много времени. Так что я даже не могу вообразить ситуацию, о которой вы говорите.
– Британские СМИ постоянно ищут проблемы в организации чемпионата мира. Складывается впечатление, будто они обижены тем, что Россия выиграла право проведения турнира. А вы?
– Я так не думаю. Уверен, что в России пройдет великолепный чемпионат мира, все будет на высоком уровне, и никаких проблем с болельщиками не будет. Думаю, что с безопасностью тоже все будет в порядке, ведь ваша страна заинтересована в том, чтобы турнир прошел отлично. Россия постарается все сделать идеально. Правда, я не смогу приехать. Меня никто не приглашал, так что я буду смотреть чемпионат по телевизору. Может быть, будут работать экспертом на каналах.
"Спорт-Экспресс"
– Представьте, что вы тренер национальной сборной. И вам сверху говорят, что на чемпионат мира нельзя. Ваши действия?
– Если правительство скажет не ехать, то мы и не поедем, очевидно же. Но я не думаю, что так будет. Английские футбольные болельщики очень хотят увидеть свою команду на чемпионате мира, многие уже купили билеты, распланировали лето. Для футболистов это тоже будет гигантским разочарованием, ведь они готовились к этому турниру много времени. Так что я даже не могу вообразить ситуацию, о которой вы говорите.
– Британские СМИ постоянно ищут проблемы в организации чемпионата мира. Складывается впечатление, будто они обижены тем, что Россия выиграла право проведения турнира. А вы?
– Я так не думаю. Уверен, что в России пройдет великолепный чемпионат мира, все будет на высоком уровне, и никаких проблем с болельщиками не будет. Думаю, что с безопасностью тоже все будет в порядке, ведь ваша страна заинтересована в том, чтобы турнир прошел отлично. Россия постарается все сделать идеально. Правда, я не смогу приехать. Меня никто не приглашал, так что я буду смотреть чемпионат по телевизору. Может быть, будут работать экспертом на каналах.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.