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Сборная России вылетела на сбор в Австрию

Сборная России вылетела в Австрию на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира.

Команда будет готовиться к турниру с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

За время нахождения в Нойштифте команда под руководством Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Австрии.

Теги: Сборная России
Сегодня, 18:19
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№1 Написал: Wismar Новочеркасск (Сегодня, 18:59) #
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Может они не в курсе что чемпионат мира в России.....
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
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