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Александр Макаров: спарринг молодёжных сборных России и Кипра получился боевым

Полузащитник молодёжной сборной России Александр Макаров, вышедший на замену в товарищеском матче с командой Кипра U21 и забивший гол, поделился впечатлениями от победы со счётом 3:0.

"Получился хороший, боевой спарринг. Некоторые сложности возникали из-за погодных условий и состояния поля. К тому же в конце первого тайма мы остались вдесятером. Свой выход на замену считаю удачным. Думаю, если забил, то так можно говорить. Конечно, любому футболисту хочется начинать матч в стартовом составе, но тут всё решает тренер. Моя задача приносить пользу команде, что и стараюсь делать", - цитирует Макарова "Чемпионат.сом".
Теги: Молодежная сборная России
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