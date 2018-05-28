Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4137
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119370
|Mузыка
|5715
|Зенит
|104579
|Юмор, анекдоты, байки
|7712
|КБ-Гостевая
|26636
|Баги сайта и форума
|549
|Отдых в Крыму.
|179
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:22
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне (3)
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне (3)
Даниэль Карвахаль присоединился к сборной Испании
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль присоединился к сборной Испании на учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира-2018, сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании.
На базе национальной команды он будет восстанавливаться от травмы.
Напомним, футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Встреча прошла 26 мая в Киеве и завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра.
На базе национальной команды он будет восстанавливаться от травмы.
Напомним, футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Встреча прошла 26 мая в Киеве и завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.