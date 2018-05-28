Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль присоединился к сборной Испании на учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира-2018, сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании.На базе национальной команды он будет восстанавливаться от травмы.Напомним, футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Встреча прошла 26 мая в Киеве и завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра.