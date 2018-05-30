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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Создана петиция с просьбой не проводить ЧМ, пока Бендтнер не восстановится от травмы
На портале Change.org создали петицию с обращением к ФИФА перенести сроки проведения чемпионата мира и не начинать турнир до тех пор, пока нападающий "Русенборга" и сборной Дании Никлас Бендтнер не восстановится от травмы.
30-летний форвард получил повреждение мышц паха в матче чемпионата Норвегии против "Бранна" (1:2) проведет в лазарете 2-4 недели. На данный момент петицию подписали свыше 6 700 человек.
Sport24
30-летний форвард получил повреждение мышц паха в матче чемпионата Норвегии против "Бранна" (1:2) проведет в лазарете 2-4 недели. На данный момент петицию подписали свыше 6 700 человек.
Sport24
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