Создана петиция с просьбой не проводить ЧМ, пока Бендтнер не восстановится от травмы

На портале Change.org создали петицию с обращением к ФИФА перенести сроки проведения чемпионата мира и не начинать турнир до тех пор, пока нападающий "Русенборга" и сборной Дании Никлас Бендтнер не восстановится от травмы.30-летний форвард получил повреждение мышц паха в матче чемпионата Норвегии против "Бранна" (1:2) проведет в лазарете 2-4 недели. На данный момент петицию подписали свыше 6 700 человек.