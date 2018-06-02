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Сборная Туниса назвала состав на ЧМ-2018
Сборная Туниса назвала заявку на чемпионат мира-2018.
Вратари: Аймен Матлути ("Аль-Батин", Саудовская Аравия), Фарук Бен Мустафа ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Муэз Ассен ("Шатору", Франция).
Защитники: Хамди Наггез ("Замалек", Египет), Дилан Бронн ("Гент", Бельгия), Рами Бедуи ("Сетиф"), Йоан Беналуан ("Лестер", Англия), Сьям Бен Юссеф ("Касымпаша", Турция), Яссин Мериа ("Сфаксьен"), Уссама Хаддади ("Дижон", Франция), Али Маалул ("Аль-Ахли", Египет).
Полузащитники: Эйе Скири ("Монпелье", Франция), Мохамед Бен Амор ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Гайлен Шалали ("Эсперанс"), Ферджани Сасси ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Ахмед Халил ("Клуб Африкэн"), Саиф-Эдин Кауи ("Труа", Франция).
Нападающие: Фахреддин Бен Юссеф ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия), Вахби Хазри ("Ренн", Франция), Анис Бадри ("Эсперанс"), Бассем Срарфи ("Ницца", Франция), Наим Слити ("Дижон", Франция), Сабер Халифа ("Клуб Африкэн").
Вратари: Аймен Матлути ("Аль-Батин", Саудовская Аравия), Фарук Бен Мустафа ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Муэз Ассен ("Шатору", Франция).
Защитники: Хамди Наггез ("Замалек", Египет), Дилан Бронн ("Гент", Бельгия), Рами Бедуи ("Сетиф"), Йоан Беналуан ("Лестер", Англия), Сьям Бен Юссеф ("Касымпаша", Турция), Яссин Мериа ("Сфаксьен"), Уссама Хаддади ("Дижон", Франция), Али Маалул ("Аль-Ахли", Египет).
Полузащитники: Эйе Скири ("Монпелье", Франция), Мохамед Бен Амор ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Гайлен Шалали ("Эсперанс"), Ферджани Сасси ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Ахмед Халил ("Клуб Африкэн"), Саиф-Эдин Кауи ("Труа", Франция).
Нападающие: Фахреддин Бен Юссеф ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия), Вахби Хазри ("Ренн", Франция), Анис Бадри ("Эсперанс"), Бассем Срарфи ("Ницца", Франция), Наим Слити ("Дижон", Франция), Сабер Халифа ("Клуб Африкэн").
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