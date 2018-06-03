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Наталья Ищенко: Калининград уделяет особое внимание безопасности на ЧМ, драк быть не должно

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, зампред правительства Калининградской области Наталья Ищенко надеется, что чемпионат мира-2018 пройдет без драк.

"Надеюсь, что все будет в порядке, и этого не будет. Вопросам безопасности уделяется особое внимание. Все-таки нужно понимать, что спорт объединяет. Не случайно будут организовываться товарищеские матчи среди болельщиков. Люди выйдут против друг друга на поле, и их объединит футбол", - цитирует Ищенко "Р-Спорт".
Сегодня, 11:29
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