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Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включать его в окончательную заявку на чемпионат мира 2018 года.
"К сожалению, тренер решил не заявлять меня в состав сборной на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован этим решением. Я нахожусь в 100% форме и был готов отдать всего себя ради команды. Желаю удачи команде на ЧМ-2018! И чтобы без травм!", — написал Нойштедтер в своем Твиттере.
"К сожалению, тренер решил не заявлять меня в состав сборной на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован этим решением. Я нахожусь в 100% форме и был готов отдать всего себя ради команды. Желаю удачи команде на ЧМ-2018! И чтобы без травм!", — написал Нойштедтер в своем Твиттере.
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