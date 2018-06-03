Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включать его в окончательную заявку на чемпионат мира 2018 года."К сожалению, тренер решил не заявлять меня в состав сборной на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован этим решением. Я нахожусь в 100% форме и был готов отдать всего себя ради команды. Желаю удачи команде на ЧМ-2018! И чтобы без травм!", — написал Нойштедтер в своем Твиттере.