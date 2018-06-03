Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Курилка 1527
Политика и события в стране и мире 4248
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 25
Ситуация на юго-востоке Украины 119513
Ростовские футбольные новости 548
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включать его в окончательную заявку на чемпионат мира 2018 года.

"К сожалению, тренер решил не заявлять меня в состав сборной на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован этим решением. Я нахожусь в 100% форме и был готов отдать всего себя ради команды. Желаю удачи команде на ЧМ-2018! И чтобы без травм!", — написал Нойштедтер в своем Твиттере.
Теги: Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 18:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
И правильно.Тебе даже паспорт не стоило делать.Игрок уровня Фнл в лучшем случае.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если игрок готов на 100%, как он считает и при этом даже физрук его отцепил, то игрок точно говно. Даже в этой недосборной.


--------------------
Пишу только о говносборной
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.