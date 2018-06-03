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Никлас Бендтнер не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018

Форвард "Русенборга" Никлас Бендтнер не приедет на Чемпионат мира.

Нападающий остался вне заявки команды из-за полученной травмы в составе своего клуба.

На групповом этапе ЧМ-2018 Дания сыграет с Австралией, Францией и Перу.

Официальный сайт Датского футбольного союза
Теги: Сборная Дании Бендтнер
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