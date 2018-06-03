Никлас Бендтнер не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018

Форвард "Русенборга" Никлас Бендтнер не приедет на Чемпионат мира.Нападающий остался вне заявки команды из-за полученной травмы в составе своего клуба.На групповом этапе ЧМ-2018 Дания сыграет с Австралией, Францией и Перу.