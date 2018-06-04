Мануэль Нойер попал в итоговую заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Стал известен состав сборной Германии на чемпионат мира 2018 года. Главный тренер команды Йоахим Лев остановил свой выбор на следующих футболистах.Кевин Трапп ("ПСЖ"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Мануэль Нойер ("Бавария").Защитники: Йосуа Киммих ("Бавария"), Марвин Платтенхард ("Герта"), Йонас Хектор ("Кельн"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), МатсХуммельс ("Бавария"), Никлас Зюле ("Бавария"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Жером Боатенг ("Бавария").Сами Хедира ("Ювентус"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Тони Кроос ("Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Томас Мюллер ("Бавария"), Себастьян Руди ("Бавария"), Юлиан Брандт ("Байер"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити").Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Леон Горецка ("Шальке"), Марио Гомес ("Штутгарт").Таким образом, в окончательную заявку не попали вратарь Бернд Лено ("Байер"), защитник Джонатан Та ("Байер-04"), полузащитник Лерой Сане ("Манчестер Сити") и форвард Нильс Петерсен ("Фрайбург").