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Мануэль Нойер попал в итоговую заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Стал известен состав сборной Германии на чемпионат мира 2018 года. Главный тренер команды Йоахим Лев остановил свой выбор на следующих футболистах.

Вратари: Кевин Трапп ("ПСЖ"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Мануэль Нойер ("Бавария").

Защитники: Йосуа Киммих ("Бавария"), Марвин Платтенхард ("Герта"), Йонас Хектор ("Кельн"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Матс
Хуммельс ("Бавария"), Никлас Зюле ("Бавария"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Жером Боатенг ("Бавария").

Полузащитники: Сами Хедира ("Ювентус"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Тони Кроос ("Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Томас Мюллер ("Бавария"), Себастьян Руди ("Бавария"), Юлиан Брандт ("Байер"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити").

Нападающие: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Леон Горецка ("Шальке"), Марио Гомес ("Штутгарт").

Таким образом, в окончательную заявку не попали вратарь Бернд Лено ("Байер"), защитник Джонатан Та ("Байер-04"), полузащитник Лерой Сане ("Манчестер Сити") и форвард Нильс Петерсен ("Фрайбург").
Теги: Сборная Германии
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