Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием

Полузащитник сборной Франции Поль Погба сообщил, что Россия оказала невероятный прием сборной Франции после ее прилета для участия в чемпионате мира."Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России", - написал Погба в твиттере.