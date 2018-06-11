Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:19
Дидье Дешам: в России иная ситуация, чем на ЧМ в Бразилии. Здесь мы не сомневаемся в безопасности (6)
Дидье Дешам: в России иная ситуация, чем на ЧМ в Бразилии. Здесь мы не сомневаемся в безопасности (6)
15:52
Ева Карнейро: меня больше расстраивала игра команды, чем то, что Моуринью назвал меня шлюхой (8)
Ева Карнейро: меня больше расстраивала игра команды, чем то, что Моуринью назвал меня шлюхой (8)
13:15
Группа E - Ельцин против всех (3)
Группа E - Ельцин против всех (3)
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием
Полузащитник сборной Франции Поль Погба сообщил, что Россия оказала невероятный прием сборной Франции после ее прилета для участия в чемпионате мира.
"Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России", - написал Погба в твиттере.
"Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России", - написал Погба в твиттере.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.