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Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием

Полузащитник сборной Франции Поль Погба сообщил, что Россия оказала невероятный прием сборной Франции после ее прилета для участия в чемпионате мира.

"Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России", - написал Погба в твиттере.
Теги: Погба
Сегодня, 20:45
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4
(4)
№4 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 23:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что то про нагличан ничего не слышно!Или они уже закупорилисьна базе с высокими заборами?

Цитата: vermis_64
Цитата: К.А.
главное в бомжеграде на такаи не ездий и все ок будет.


Заткнись, сучок. Французы в Питере не играют.


Не ,понятно ,что не играют.Так если болельщик приехал в Москву(Самару,Ростов,в тот же Питер ит.д.)и ,пока есть несколько дней ,решил посмотреть на ,так разлекламируюмую Культурную столицу-пох какой болельщик-француз,иранец или японец или саудит и его так встречают!!!???Так какое мнение будет у них о России???Мне бы было стыдно за свой город,за организаторов,которые берут в такси всякое быдло!И дело даже не в Питере!В любом городе может это случиться!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
...всего лишь пол-Маккартни, а почему не целый? Группа "дети"


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
главное в бомжеграде на такаи не ездий и все ок будет.


Заткнись, сучок. Французы в Питере не играют.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:53) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
главное в бомжеграде на такаи не ездий и все ок будет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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