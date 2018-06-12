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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Сборная Германии поприветствовала национальную команду России в Твиттере
Сборная Германии поприветствовала национальную команду России в Твиттере на русском языке.
"Привет, сборная России! Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может, мы скоро встретимся", - говорится в сообщении.
"Привет, сборная России! Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может, мы скоро встретимся", - говорится в сообщении.
Привет, @TeamRussia! ???— Germany (@DFB_Team_EN) June 12, 2018
Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может мы скоро встретимся... ? #ZSMMN #DieMannschaft #WorldCup pic.twitter.com/wLMI7pJ9MN
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