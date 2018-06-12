Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119617
Политика и события в стране и мире 4489
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 57
Mузыка 5721
Угадываем игроков 18335
КБ-Гостевая 26747
AC Milan 429
Juventus 275

Новости партнеров

Сборная Германии поприветствовала национальную команду России в Твиттере

Сборная Германии поприветствовала национальную команду России в Твиттере на русском языке.

"Привет, сборная России! Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может, мы скоро встретимся", - говорится в сообщении.

Теги: Сборная Германии Сборная России
Сегодня, 19:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: ПУЛОвер
Ну да. на аватаре - халат белый... Но я свой *уй не на помойке нашел. так что сосать ты будешь у дохлого осла

Мясная черная доходяга . Почем борщец? ))


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Стоять- у белого человека, сосать, твари.

Ну да. на аватаре - халат белый... Но я свой *уй не на помойке нашел. так что сосать ты будешь у дохлого осла smile


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: stainless
Тренироваться и жить немцы будут на базе ЦСКА в Ватутинках

Главное что играть не будут в вашем сарае ,мимо которого пройдет ЧМ ,а ты радуйся дальше что гансы будут откладывать личинки в ватутинском клозетеsweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:54) #
  • -7
  •  (7)
online

Немцы это такое же родное гавно как и русские (некоторые)
Der Kater und das Unternehmen ( T M )

Цитата: ПУЛОвер
ПУЛОвер

Кто болеете за спартак тот сосет у негров)
Свиноты озверели. Стоять- у белого человека, сосать, твари.. Минусы негру в жопу засуньте себе!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 20:07) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
stainless,
ЦСКА впервые завоевал медали чемпионата России, став бронзовым призёром.

Вечные лузеры smile Один раз из жопы вылезли, радости - полные колготки. Как там поживает твоя любимая ватерпольная женская команда Спартак-Хабаровск? stuck_out_tongue_closed_eyes Давно ты про них не писал joy


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
ПУЛОвер,

Со свиноепчиком! smile
ПФК «спартак» — КПФ ЦСКА 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

Голы: Макаров, Шавьер Да Сильва — Рафинья, Леон Гомес-2.
Предупреждения: Мартинс, Новиков (оба ПФК «спартак»), Семенов, Колбанов А., Кузьмин (все КПФ ЦСКА).
Судьи: Борисов, Смольянинов, Голубовский, Мамедов
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 19:57) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Тренироваться и жить немцы будут на базе ЦСКА в Ватутинках

Пончик срочно набивает статью о том, что немецкая сборная планирует купить Головина smile


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Тренироваться и жить немцы будут на базе ЦСКА в Ватутинках
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: vermis_64
Оптимисты, блин! smile

Может наоборот, пессимисты? smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Оптимисты, блин! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.