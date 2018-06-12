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Дежавю? Тот самый аргентинец Питана из матча Россия - Корея снова откроет чемпионат мира для наших

Наутро после стартового матча сборной России на предыдущем чемпионате мира доводилось читать о том, что ужаснее футбола в исполнении наших выглядела только причёска арбитра Нестора Питаны, такая же разрозненная и не целостная, как игра команды Капелло в атаке. Спустя 4 года он снова откроет для России главный футбольный турнир.

Тот матч запомнился прежде всего ошибкой Игоря Акинфеева - арбитр провёл встречу без таких серьёзных оплошностей. Питана предъявил корейцам 3 жёлтые карточки, а среди наших наказал только Олега Шатова. Лично с Питаной пересекались тогда Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Александр Самедов и Алан Дзагоев - остальных игравших с корейцами в сборной уже нет.

Европейским зрителям, видящим латиноамериканских судей раз в 4 года, Питана, в отличие от всех остальных, запомнился. Смотреть на причёску 39-летнего мужика, нелепо укладывавшего редкие пряди на лысину, не было сил уже после первого матча, но далее Питана отсудил ещё 2 встречи в группе и даже получил назначение на четвертьфинал между Францией и Бразилией.

Дежавю? Тот самый аргентинец Питана из матча Россия - Корея снова откроет чемпионат мира для наших


Побегав в таком виде ещё несколько лет (в 2014 и 2015 аргентинец попадал в десятку лучших арбитров мира), к кубку конфедераций Питана наконец-то понял: показывать наличие волос таким образом, чтобы заострить внимание на их отсутствии - не лучший путь. И год назад продемонстрировал куда более органичную "причёску".



На Кубке Конфедераций Питана и его помощники впервые работали с правом на ошибку: например, вот этот гол португальцев в ворота мексиканцев (2:2) отменили после видеопросмотра, хотя вводили их явно не для разбора таких эпизодов - бригада разобралась и так. Второй гол потругальцев также просматривался, но снова подтвердилась правота аргентинской бригады.



В полуфинале между Германией и Мексикой всё очевидно было с итогом: немцы сразу забили 2 мяча и победили 4:1. В целом Питане на крупных турнирах удаётся делать главное для арбитра - оставаться в тени. Но не фехтует карточками, хотя про них не забывает, не достаёт красные, не запоминается какими-то спорными пенальти. Скорее наоборот: как ни аппелировали французы и немцы в четвертьфинале чемпионата мира, Питана был непреклонен.

Остаётся надеяться, что и в матче открытия российского мундиаля бывший актёр Питана не будет оказывать влияния на игру. Помогать ему будут постоянные помощники Эрнан Майдана (ещё одна говорящая для нас фамилия), Хуан Пабло Белатти и целых 4 видеоассистента. Ничто не должно ускользнуть от такого количества глаз и помогающих им камер. К счастью, в их объектив больше не будут попадать волосяные бороздки Нестора Питаны.
Теги: Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 21:03
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№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб тот же самый Рукожоп не закрыл для нас турнир в третий раз подряд


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