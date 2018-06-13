Виктор Мозес: сборная Нигерии может достичь успеха на ЧМ за счет коллективной игры

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119621
|Политика и события в стране и мире
|4513
|КБ-Гостевая
|26748
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|58
|Mузыка
|5720
|Угадываем игроков
|18335
|AC Milan
|429
|Juventus
|275
Новости партнеров
Лента новостей:
17:38
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (2)
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (2)
17:30
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (2)
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (2)
14:54
Сергей Томаров возглавит "Уфу" (4)
Сергей Томаров возглавит "Уфу" (4)
14:16
"Амкар" не получил лицензию РФС (29)
"Амкар" не получил лицензию РФС (29)
14:10
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (9)
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (9)
11:15
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (8)
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (8)
Вчера, 23:45
Шандор Варга: Головин способен побороться с Пьяничем за место в составе "Ювентуса" (20)
Шандор Варга: Головин способен побороться с Пьяничем за место в составе "Ювентуса" (20)
Виктор Мозес: сборная Нигерии может достичь успеха на ЧМ за счет коллективной игры
Полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес поделился мнением о шансах команды на ЧМ-2018.
"С нетерпением ждем предстоящей игры с командой Хорватии. Мы хорошо тренировались последнюю неделю, хотя до этого у нас были товарищеские матчи, мы были раздосадованы поражениями. Считаю, что мы хорошо выглядим на данный момент.
Нам нужно быть сконцентрированными, это очень важно. За счет коллективной игры мы можем достичь успеха на турнире. Каждая из команд может быть фаворитом в этой группе", - цитирует Мозеса ТАСС.
"С нетерпением ждем предстоящей игры с командой Хорватии. Мы хорошо тренировались последнюю неделю, хотя до этого у нас были товарищеские матчи, мы были раздосадованы поражениями. Считаю, что мы хорошо выглядим на данный момент.
Нам нужно быть сконцентрированными, это очень важно. За счет коллективной игры мы можем достичь успеха на турнире. Каждая из команд может быть фаворитом в этой группе", - цитирует Мозеса ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.