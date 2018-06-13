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Виктор Мозес: сборная Нигерии может достичь успеха на ЧМ за счет коллективной игры

Полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес поделился мнением о шансах команды на ЧМ-2018.

"С нетерпением ждем предстоящей игры с командой Хорватии. Мы хорошо тренировались последнюю неделю, хотя до этого у нас были товарищеские матчи, мы были раздосадованы поражениями. Считаю, что мы хорошо выглядим на данный момент.
Нам нужно быть сконцентрированными, это очень важно. За счет коллективной игры мы можем достичь успеха на турнире. Каждая из команд может быть фаворитом в этой группе", - цитирует Мозеса ТАСС.
Теги: Мозес Сборная Нигерии
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