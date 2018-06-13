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Капитан Коста-Рики Брайан Руиз не занимается в общей группе

Полузащитник и капитан сборной Коста-Рики Брайан Руиз занимается по индивидуальной программе на открытой тренировке на базе в Павловске.

Травма 32-летнего хавбека "Спортинга" не является серьезной и не помешает ему выйти на поле в ближайшем матче чемпионата мира против Сербии, который пройдет 17 июня в Самаре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Коста-Рики
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