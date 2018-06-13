Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018

Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл в Санкт-Петербурге выбрал сборную России фаворитом первого матча на чемпионате мира.Матч открытия турнира между командами России и Саудовской Аравии состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня.Во время процедуры предсказания, которая проходила в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу - 2018, Ахилл после некоторых раздумий все же подошел к миске с кормом с флагом РФ.