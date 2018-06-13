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Александер Чеферин: второй срок президента для Инфантино? Это очень хорошо для ФИФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин поприветствовал решение главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино переизбираться на новый срок. Именно на конгрессе Инфантино, который возглавил организацию в феврале 2016 года, объявил о намерении переизбираться на новый четырехлетний срок.

"Хорошо ли это для ФИФА? Очень хорошо", - приводит слова Чеферина ТАСС.

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино после конгресса отметил, что у него пока не готова программа развития ФИФА на следующий срок, однако он понимает, в каком направлении необходимо развиваться организации.
Теги: Чеферин
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