Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|62
|Политика и события в стране и мире
|4524
|Угадываем игроков
|18336
|Mузыка
|5722
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119622
|кто чо любит пажрать?
|3195
|КБ-Гостевая
|26748
|AC Milan
|429
Новости партнеров
Лента новостей:
17:38
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (15)
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (15)
17:30
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (9)
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (9)
14:54
Сергей Томаров возглавит "Уфу" (6)
Сергей Томаров возглавит "Уфу" (6)
14:16
"Амкар" не получил лицензию РФС (30)
"Амкар" не получил лицензию РФС (30)
14:10
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (11)
Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ из-за контракта с «Реалом». Дичь в сборной Испании (11)
11:15
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Александер Чеферин: второй срок президента для Инфантино? Это очень хорошо для ФИФА
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин поприветствовал решение главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино переизбираться на новый срок. Именно на конгрессе Инфантино, который возглавил организацию в феврале 2016 года, объявил о намерении переизбираться на новый четырехлетний срок.
"Хорошо ли это для ФИФА? Очень хорошо", - приводит слова Чеферина ТАСС.
Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино после конгресса отметил, что у него пока не готова программа развития ФИФА на следующий срок, однако он понимает, в каком направлении необходимо развиваться организации.
"Хорошо ли это для ФИФА? Очень хорошо", - приводит слова Чеферина ТАСС.
Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино после конгресса отметил, что у него пока не готова программа развития ФИФА на следующий срок, однако он понимает, в каком направлении необходимо развиваться организации.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.