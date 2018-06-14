Андрей Канчельскис: Саудовская Аравия – это команда нашего второго дивизиона

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги матча открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0).– Сейчас у меня удовлетворение. Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, Конечно, Саудовская Аравия – это команда первого дивизиона нашего, по-моему, даже второго дивизиона. С таким футболом непонятно как они вообще отобрались на чемпионат мира. Пленные какие-то вышли.– Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность, это хорошо, рад за ребят.Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.