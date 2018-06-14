Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4555
Mузыка 5724
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 75
кто чо любит пажрать? 3198
Ситуация на юго-востоке Украины 119624
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Андрей Канчельскис: Саудовская Аравия – это команда нашего второго дивизиона

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги матча открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0).

– Сейчас у меня удовлетворение. Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, Конечно, Саудовская Аравия – это команда первого дивизиона нашего, по-моему, даже второго дивизиона. С таким футболом непонятно как они вообще отобрались на чемпионат мира. Пленные какие-то вышли.

Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

– Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность, это хорошо, рад за ребят.

Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Канчельскис Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Вчера, 23:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(6)
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не примазывайся,пудель прибалтийский
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 00:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
– Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

– Да нет, ребят.

Да х*ли нет?! Ты же один из первых и самых громких кричал что сборная говно и она обосрется во всех играх!!! angry
А теперь на попятный?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит брехать.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.