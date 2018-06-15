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Сергей Андреев: Саудовская Аравия самый настоящий колхоз, не переоценивайте эту победу!

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Андреев прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия ЧМ.

"Как Саудовская Аравия вообще могла попасть на чемпионат мира? Нет, я серьезно. Что эти люди делают на этом турнире? И я поражаюсь, как Германия обыграла этот колхоз со счетом 2:1?!

До матча я не мог поверить, что мы забьем аж пять голов. Но когда увидел, что из себя представляют гости … До счета 2:0 думал, что это команда уровня "Тамбова", "Балтики" и так далее. Мне кажется, даже "Факел", который по спортивному принципу покинул ФНЛ, справился бы с Аравией. Ну просто самый настоящий колхоз! Так что не стоит переоценивать эту победу!", - цитирует Андреева Спорт-Экспресс


Теги: Андреев Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 10:42
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9
(3)
№9 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Не гони на Балтику. Наши бы не дали забить больше 2 голов, уж в обороне Балтийцы играют лучше.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что колхоз - понятно, но это ЧМ, здесь даже колхоз, не могущий победить в семи матчах подряд, может на эмоциях выдать хорошую игру. Наш колхоз - тому пример.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: 120220 (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Урал»
blush это точно
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим, если этот колхоз Египет или Уругвай хлопнет.
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Br.Li (Сегодня, 11:00) #
  • +3
  •  (3)
online

Будет классно, если этот "колхоз" ,хотя бы у одного из наших соперников в группе, заберет очки!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эт точно.....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: realist12 (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Да саудовцы и в самом деле похоже пост соблюдали, были вареные какие то , медленные. Радоваться победе своей сборной конечно надо, только при этом не надо впадать в эйфорию, отрезвление может быть жестким.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андреев клинический дoлбoeб. Вот уж точно - старость не в радость
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:51) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Некрасиво так говорить о национальной команде другого государства.По сути он прав и по содержанию, но понятному для нас.... Хорошо что Саудиты не знают, наверное, что такое колхоз.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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