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Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Нигерии

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Нигерии на матч группового этапа ЧМ-2018.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Крамарич, Манджукич.

Нигерия: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Шеку, Идову, Ндиди, Микел, Мозес, Айуоби, Этебо, Игало.
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:19) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
пусть нигерия выигрывает.или ничейку.для интриги в группе самое то


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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