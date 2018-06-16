Серхио Рамос просил игроков "Челси" не приглашать Конте в "Реал"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос мог повлиять на отказ от приглашения в команду тренера "Челси" Антонио Конте.Итальянец находился в шорт-листе президента "Реала" Флорентино Переса после ухода Зинедина Зидана, но Рамос высказался за кандидатуру тренировавшего на тот момент испанскую сборную Хулена Лопетеги.Как сообщает SportMediaset со ссылкой на El Pais, капитан мадридцев опросил испанских игроков «Челси» – Альваро Морату, Франсеска Фабрегаса, Педро, Сесара Аспиликуету и Маркоса Алонсо – составил негативное мнение о методах работы Конте и озвучил его руководству клуба.В итоге "Реал" возглавил Лопетеги, которого из-за этого уволили из сборной за день до старта ЧМ-2018.