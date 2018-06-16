Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4627
Ситуация на юго-востоке Украины 119640
КБ-Гостевая 26755
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Mузыка 5726
Зенит 104688
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Серхио Рамос просил игроков "Челси" не приглашать Конте в "Реал"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос мог повлиять на отказ от приглашения в команду тренера "Челси" Антонио Конте.

Итальянец находился в шорт-листе президента "Реала" Флорентино Переса после ухода Зинедина Зидана, но Рамос высказался за кандидатуру тренировавшего на тот момент испанскую сборную Хулена Лопетеги.

Как сообщает SportMediaset со ссылкой на El Pais, капитан мадридцев опросил испанских игроков «Челси» – Альваро Морату, Франсеска Фабрегаса, Педро, Сесара Аспиликуету и Маркоса Алонсо – составил негативное мнение о методах работы Конте и озвучил его руководству клуба.

В итоге "Реал" возглавил Лопетеги, которого из-за этого уволили из сборной за день до старта ЧМ-2018.

Sports.ru
Теги: Реал Челси Рамос
Сегодня, 23:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.