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Бранислав Иванович - в стартовом составе сборной Сербии на матч с Коста-Рикой

Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на матч группового этапа чемпионата мира — 2018.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья.

Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Льяич, Митрович.
Теги: Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
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