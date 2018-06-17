Футболист сборной Египта не сыграет с Россией из-за повреждения

Полузащитник сборной Египта Ахмед Фатхи получил повреждение на тренировке команды в Грозном, сообщает Ahram.После медицинского осмотра у египетского хавбека было выявлено мышечное повреждение. Отмечается, что игрок пропустит матч с национальной командой России.