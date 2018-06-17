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41432 зрителя посетили матч Коста-Рика - Сербия в Самаре

Матч чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии посетила 41432 зрителя, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов. Пустыми на 45-тысячной "Самара Арене" остались только самые дорогие места, билеты на которые можно было купить и в день матча.
Теги: Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
Сегодня, 16:34
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Жадность ФИФА не знает границ. Неужели нельзя пускать оставшиеся билеты со скидкой за день до матча?


скорее всего, они боятся судебных разбирательств от обиженок.

судебные склоки стали нормой ИХ общества.
судятся там по любому поводу- от косого взгляда до комплиментов их ёпнутым тёлкам.

твой билет со скидкой на дорогие места может.вызвать неудовольствие у тех, кто покупал билеты в эти сектора по тем епанутым ценам задолго до матча.
.
поэтому и нет нереализованных билетов в продаже вообще.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Egorysche (Сегодня, 16:57) #
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  •  (1)

Цитата: Хитрый Лис
Жадность ФИФА не знает границ. Неужели нельзя пускать оставшиеся билеты со скидкой за день до матча?

принимая в расчёт то, что получилось в екб, можно сделать вывод что ФИФА вообще эту ситуацию не контролирует
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Скорей удавятся пид....!!!!!!!!!!!


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Жадность ФИФА не знает границ. Неужели нельзя пускать оставшиеся билеты со скидкой за день до матча?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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