41432 зрителя посетили матч Коста-Рика - Сербия в Самаре

Матч чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии посетила 41432 зрителя, передаёт корреспондентРоман Гуськов. Пустыми на 45-тысячной "Самара Арене" остались только самые дорогие места, билеты на которые можно было купить и в день матча.