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Сборная Сербии в Самаре обыграла Коста-Рику

Сборная Сербии одержала победу над Коста-Рикой в стартовом матче на чемпионате мира.

Чемпионат мира-2018

Группа E. 1-й тур

Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)

Коста-Рика – Сербия 0:1

Голы: Коларов, 56

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, (Колиндрес, 76), Руис, Венегас, (Боланьос, 62), Уренья, (Кэмпбелл, 69).

Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, (Рукавина, 85), Льяич, (Костич, 71), Митрович, (Прийович, 90).

Предупреждения: Кальво, 25, Гузман, 56, Иванович, 60, Прийович, 90+6
Теги: Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
Сегодня, 16:56
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
С хорошим началом, братья!
А матч скучноватым вышел.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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