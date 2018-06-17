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Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен рассказал о хитрости, которую он применял на тренировках в преддверии матча со Швецией.
"Наша команда спокойна. Если мы сумеем реализовать то, что задумали, получим результат! Все тренеры, наверное, чувствуют, что команда противника за ними пристально следит. Но пытаться понять другую команду – это естественно.
У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на форме – европейцам трудно различать лица корейских игроков. Мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию.
Футболисты Южной Кореи имеют опыт участия в крупных чемпионатах, но небольшой. Поэтому я всегда даю своим футболистам установку – представить, что болельщиков на трибунах много – это им поможет. Главное, чтобы трибуны вообще были заполнены. Чтобы игроки смогли погрузиться в атмосферу чемпионата!
Мы знаем, кто будет играть завтра за Швецию, это не скрывается. А вот Швеция не знает, кто будет завтра играть за Корею, и я сейчас не буду этого раскрывать.
Некоторые говорят, что болельщики относятся к нам прохладно, но я уверен, что настоящие болельщики нас поддерживают. И мы хотели бы отплатить им взаимностью", - цитирует тренера ГТРК "Нижний Новгород".
"Наша команда спокойна. Если мы сумеем реализовать то, что задумали, получим результат! Все тренеры, наверное, чувствуют, что команда противника за ними пристально следит. Но пытаться понять другую команду – это естественно.
У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на форме – европейцам трудно различать лица корейских игроков. Мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию.
Футболисты Южной Кореи имеют опыт участия в крупных чемпионатах, но небольшой. Поэтому я всегда даю своим футболистам установку – представить, что болельщиков на трибунах много – это им поможет. Главное, чтобы трибуны вообще были заполнены. Чтобы игроки смогли погрузиться в атмосферу чемпионата!
Мы знаем, кто будет играть завтра за Швецию, это не скрывается. А вот Швеция не знает, кто будет завтра играть за Корею, и я сейчас не буду этого раскрывать.
Некоторые говорят, что болельщики относятся к нам прохладно, но я уверен, что настоящие болельщики нас поддерживают. И мы хотели бы отплатить им взаимностью", - цитирует тренера ГТРК "Нижний Новгород".
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