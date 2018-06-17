Ирвин Лосано: это очень важная победа над действующим чемпионом мира

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано прокомментировал победу над Германией на чемпионате мира.- Я очень рад, очень приятно, нам удалось сыграть сыгранно и быстро. Мы проделали огромную работу и вы видели ее результат. Тренер в перерыве сказал, что нам надо продолжать также играть, выкладываться по полной.Без сомнения, это очень важная победа, мы играли против действующего чемпиона мира.- Это лично дело каждого.- Да, это мой лучший гол, мы все мечтаем играть на ЧМ.