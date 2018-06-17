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Ирвин Лосано: это очень важная победа над действующим чемпионом мира

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано прокомментировал победу над Германией на чемпионате мира.

- Я очень рад, очень приятно, нам удалось сыграть сыгранно и быстро. Мы проделали огромную работу и вы видели ее результат. Тренер в перерыве сказал, что нам надо продолжать также играть, выкладываться по полной.

Без сомнения, это очень важная победа, мы играли против действующего чемпиона мира.

- Вы могли бы отказаться от приза лучшему игроку матча, как коллега из Егитпа, так как на награде алкогольный спонсор?

- Это лично дело каждого.

- Это ваш лучший гол?

- Да, это мой лучший гол, мы все мечтаем играть на ЧМ.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Мексики Сборная Германии
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