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Артем Дзюба - о жесте Черчесова: видимо, он обозначил, что понял меня

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал жест со стороны главного тренера команды Станислава Черчесова во время матча
ЧМ-2018 со сборной Саудовской Аравии (5:0).

После гола Дзюба побежал к скамейке запасных, где его встретил Черчесов и отдал честь.

"Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Станислав Черчесов выпустит меня на поле", — цитируют Дзюбу "Известия".
Теги: Дзюба Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:19
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№2 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:34) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 10:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сорри за офтоп, но поправьте таблицу. Там у Мексики и Сербии 3 игры - 1 очко.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
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