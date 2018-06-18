Швеция - Южная Корея: Гранквист и Классон появятся на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018.Ольсен, Янссон, Аугустинсон, Лустиг, Гранквист, Классон, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Берг, Тойвонен.Хьюн-Ву Чо, Ли Ён, Пак Чжу Ху, Ли Чжэ Сон, Ким Син Вук, Хван Хи Чан, Ку Чжа Чол, Ки Сун Юн, Ли Чжэ Сон, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су.