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Швеция - Южная Корея: Гранквист и Классон появятся на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

Сборная Швеции: Ольсен, Янссон, Аугустинсон, Лустиг, Гранквист, Классон, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Сборная Южной Кореи: Хьюн-Ву Чо, Ли Ён, Пак Чжу Ху, Ли Чжэ Сон, Ким Син Вук, Хван Хи Чан, Ку Чжа Чол, Ки Сун Юн, Ли Чжэ Сон, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су.
Теги: Сборная Швеции Сборная Южной Кореи
Сегодня, 14:42
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Состав Кореи вызывает улыбку
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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