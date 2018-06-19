Мошки и пропаганда. Сборная Англии сыграла в Волгограде

День, когда в Волгограде английских болельщиков ждали больше, чем сам футбол. А получили мошек. Репортажс первого матча британцев на чемпионате мира.Каждый житель Волгограда почувствовал, что в город пришел чемпионат мира. Во-первых, практически все госслужащие, чьи учреждения находятся в окрестностях стадиона, получили лишний выходной день. Во-вторых, и без того непростая транспортная развязка усложнилась в разы. Власти с самого утра перекрыли все возможные проезды к арене, оставив только малый доступ общественного транспорта.На стадион болельщики могли добраться на шаттлах, специально запущенных к мундиалю, перевозившие зрителей абсолютно бесплатно. Но обладатели заветных билетов на матч надеялись получить бесплатный проезд и на электрички. Волгоград – город, растянувшийся почти на 80 километров, электрички здесь пользуются популярностью. Поэтому, когда в вагон зашел кондуктор и попросил оплатить проезд, многие были удивлены. При этом работник волгоградской «дочки» РЖД своим кассовым аппаратом не жалела ни болельщиков, ни журналистов, ни волонтеров, чуть ли не каждому пассажиру объясняя, что это правило ее компании, и в случае вопросов отправляя всех звонить в горячую линию. Звонков было так много, как мошкары в Волгограде.Мошкара (мошки и много других производных этого слова) серьезно напрягает местных жителей в середине июня. Некоторые спортивные секции даже отменяют занятия на улицах в этот период, не в состоянии справиться с атакой насекомых. Понимая, что туристов может ожидать неприятный сюрприз, власти города еще с субботы запустили в небо вертолет, опрыскивающий небо ядовитой для мошкары жидкостью. Пролетала «вертушка» и непосредственно за пару часов до игры над стадионом, хотя возле арены рапторы-машеньки были не нужны, насекомых в воздухе не было.В расположенных рядом со стадионом барах тихо-мирно попивали спиртное приехавшие англичане. Их присутствие в пабах выдавали только вывешенные наружу флаги (помимо традиционных, некоторые разбавлялись эмблемами «Бристоля» и прочих самобытных команд). Даже болельщики Туниса вели себя громче, поддерживая свои кричалки барабанами, которые местные встречали улыбками.Английских фанатов обсуждали и представители британских СМИ. Один из журналистов Туманного Альбиона достал в пресс-центре знаменитую спортивную российскую газету, в которой целая полоса была посвящена болельщикам «Трех Львов», точнее их отсутствию. Англичане громко поглумились над статьей, между делом употребив на чистом русском слово «пропаганда». Непонятно только, с чьей стороны эта самая пропаганда была. То ли англичане слишком запугали своих злой Россией, то ли на нашей стороне слишком много уделили этой теме внимания.Стоило только организаторам полить поле, как мошки слетелись к газону. Особенно страдали на разминке команд Стерлинг и Уэлбек, самыми первыми запросившие себе в помощь аэрозоль. Возможно, и в стартовые минуты матча англичане носились по полю не из-за желания забить быстрый гол, а чтобы спастись от назойливых насекомых.Британские болельщики гол Харри Кейна встретили восторженно, а потом вдруг замолчали и проснулись с песнями только в середине тайма. Незатейливая английская мелодия вскоре была перебита могучим скандированием «Россия! Россия!», а потом и свистом тунисских фанов в адрес рефери, который в определенный момент посадил их кумиров «на свисток».Эмоции на африканской трибуне разгорались с каждой минутой, и уже стюардом пришлось отцеплять сектор наиболее активных болельщиков сборной Туниса. Даже фанам из Англии это действо стало удивительным. Но обо всем пришлось забыть, когда команда Гарета Саутгейта потеряла преимущество в счете.Во втором тайме Стерлинг снова попал под стаю мошек и даже попросил арбитра быстрее дать свисток к началу. Казалось, что темп английских атак теперь-то уж точно будет бешенным. А он, напротив, скатился в самые низы. Болельщикам стало даже скучновато. Они начали развлекать себя запуском «волн», в которых не участвовали только фаны из Англии, мрачно наблюдавшими, как их сборная теряется в африканской обороне.Потом зрители заблестели фонариками, и на фоне всей этой красоты объявили о том, что на матче присутствовало 41 тысяча болельщиков. Получается, что только 4 тысячи билетов не были проданы, а не 10, как распространялся слух в интернете. Да даже если чисто визуально прикинуть, пустых кресел точно до 10 тысяч не набралось бы.Гол Харри Кейна в дополнительное время чуть не сломал половину столов на трибуне СМИ. Английские журналисты так громко встретили забитый мяч, что показалось, что матч проходит где-то в Манчестере, а не в Волгограде.Мошки стали главной темой и в вопросах к участникам игры. На пресс-конференции тренер Туниса заявил, что никаких насекомых не чувствовал, потому что бы сконцентрирован на матче. А Стерлинг все еще таил обиду на мошкару, пройдя недовольным мимо представителей СМИ. Самым грустным уходил со стадиона с перебинтованной рукой вратарь Туниса Муэ Ассен, печально заявивший, что чемпионат мира для него закончился.Зато Гарет Саутгейт показал просто топ-уровень работы со своей прессой. Главный тренер англичан сначала вышел к английским СМИ, которым около 10 минут подводил итоги встречи, и только потом отправился на обязательную пресс-конференцию. Это было так круто, что даже не выдержала крыша в микст-зоне и дала течь, сотворив на поле солидную лужу. Мокрое место так и осталось.P.S. По слухам, на набережной Волгограда все же случились какие-то потасовки между фанатами. Но все эти конфликты все равно съели мошки.