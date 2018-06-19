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С четырьмя неизвестными: представление группы H
Rusfootball.info продолжает представлять участников ЧМ-2018. Завершает серию статей, посвящённых группам чемпионата мира, представление квартета H. В этой группе собралась разношёрстная компания представителей сразу четырёх континентов. Вот уж где будет настоящая экзотика. Фаворитами на бумаге выглядят сборные Польши и Колумбии, но Япония и Сенегал также имеют все шансы побороться за путёвку в плей-офф.
Сборная Польши
Место в рейтинге FIFA: 8
Самое удачное выступление в истории: 3-место (1974, 1982)
Путь
Сборная Польши впервые с 2006 года примет участие в финальной части чемпионата мира. Талантливое поколение польских футболистов достигло зрелого возраста (и даже слегка перешагнуло рубеж). Чемпионат мира в России – один из последних шансов для Левандовского и других звёзд проявить себя на крупном турнире.
Конечно, в Польше помнят главные достижения своей сборной, которые пришлись на ЧМ-1974 и ЧМ-1982. Тогда поляки становились бронзовыми призёрами турнира. После этого для национальной команды непреодолимым препятствием была даже квалификация. Ситуация изменилась в начале XXI века, но поездки в Японию/Корею и Германию не принесли результатов: каждый раз команда ограничивалась лишь обязательно программой участника ЧМ.
На этот раз отборочный турнир сборная Польши преодолела без каких-либо проблем. Подопечные Адама Навалки заняли первое место в группе с Данией, Черногорией, Румынией, Арменией и Казахстаном. Солидный задел поляки сделали за счёт успешного выступления дома: там они выиграли все матчи. За время отборочного турнира сборная Польши потерпела лишь одно поражение, что не повлияло на итоговый результат.
Стиль
Сборная Польши хоть и не является командой, которая полностью зависит от игры одного человека, но представить её без Роберта Левандовски нельзя. В квалификации форвард «Баварии» из 28 забитых мячей команды записал на свой счёт 16. Имея в своём распоряжении столь грозное оружие, Навалке нужно лишь придумывать, как обезопасить игру у собственных ворот.
Поляки охотно используют Левандовски, регулярно загружая своего форварда. В то же время активные действия Роберта и мощное присутствие в чужой штрафной освобождает зоны для полузащитников. Активные подключения по флангам позволяют не только доставить мяч в штрафную, но ещё и проникнуть сквозь оборонительные редуты соперника.
Для вариативности у Навалки есть ещё и Аркадиуш Милик из «Наполи». В матчах с более слабыми соперниками тренерский штаб поляков может использовать обоих форвардов одновременно, но при более осторожной формации Милик остаётся в запасе.
Главные звёзды
Помимо уже упомянутых форвардов в сборной Польши есть и другие звёзды. Войцех Щенсны поиграл в «Арсенале» и «Роме», а теперь после ухода Джанлиджи Буффона имеет все шансы, чтобы стать первым номером в «Ювентусе». Якуб Блащиковски и Лукаш Пищек плотно ассоциируются с дортмундской «Боруссией», хоть Куба уже и перешёл в «Вольфсбург». В «ПСЖ» успел поиграть Гжегож Крыховяк, которого в Париж вытащил Унаи Эмери. Пусть опорник теперь уже и выступает за «Вест Бромвич», покинувший по итогам сезона англйискую Премьер-Лигу.
Знакомые лица
В итоговую заявку поляков на чемпионат мира вошёл чемпион России в составе «Локомотива» Мацей Рыбусь. По всей видимости, крайний защитник станет основным выбором Адама Навалки. По крайней мере, наставник поляков выпускал «железнодорожника» в стартовом составе в последних контрольных матчах сборной. Хорошо знаком российским болельщикам и Артур Енджейчик, ранее выступавший за «Краснодар». В сборную Польши он попал уже в качестве игрока «Легии».
Чем занимаются перед ЧМ
В России поляки уже успели попасть в историю. Разместившись в Сочи, игроки сборной Польши посетили дельфинариум. Милик умудрился поскользнуться в дельфинарии и получил травму. У форварда сборной Польши даже было подозрение на перелом, но в итоге нападающий отделался ушибом. Травмировался и защитник «Монако» Камиль Глик, но повреждение монегаск получил на тренировке. Его участие в стартовом матче Польши против Сенегала пока под вопросом.
Сборная Сенегала
Место в рейтинге FIFA: 32
Самое удачное выступление в истории: 1/4 финала (2002)
Путь
Сборная Сенегала не участвовала в чемпионатах мира с 2002 года. Тогда на дальневосточном Мундиале «львы теранги» стали настоящей сенсацией. Дебютное участие в чемпионате мира ознаменовалось триумфом: африканская сборная дошла до четвертьфинала, оставив вне плей-офф сборные Франции и Уругвая. Сенегальцы из своей группы квалифицировались со второго места. Напомним, что французы в Южную Корею и Японию приехали в качестве действующих чемпионов мира. В 1/8 финала «львы теранги» обыграли Швецию, но в четвертьфинале они уступили Турции. На этом единственное участие Сенегала в чемпионате мира закончилось.
Путь сборной Сенегала в Россию был относительно ровным и спокойным. Во втором квалификационном раунде сенегальцы сломили сопротивление Мадагаскара, а затем выиграли свою отборочную группу. В квартете с Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР сенегальцы были на голову выше соперника. Единственное поражение они потерпели от ЮАР, но результат того матча был аннулирован из-за дисквалификации судьи. В повторном матче победили уже сенегальцы.
Столь уверенная квалификация неслучайна: в Сенегале выросло поколение талантливейших игроков, которое по своему таланту не уступает героям Южной Кореи и Японии.
Стиль
Сборная Сенегала полагается на физическую готовность и силу. А физикой у африканцев всегда было в порядке. А в этой команде ещё хватает и талантов. Сенегальцы делают ставку на мощную игру в атаке. В итоговую заявку сборной попали сразу восемь (!!) нападающих. Конечно, многие из них на деле являются атакующими полузащитниками, но упор здесь понятен.
Главные звёзды
Портал Transfermarkt.com оценил совокупную стоимость состава сборной Сенегала в 297 миллионов евро. Это – самая высокая сумма среди всех африканских сборных. И в этом нет ничего удивительного, ведь практически все игроки выступают в европейских клубах.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали уже давно заинтересовал топ-клубы. По слухам, сенегалец может продолжить карьеру в «Реале» или «Манчестер Юнайтед». В этом случае Кулибали имеет все шансы, чтобы установить новый трансферный рекорд для защитника.
В нападении стоит выделить Садио Мане, который с «Ливерпулем» пробился в финал Лиги чемпионов. Конечно, Мане очень силён в сочетании с Фирмино и Салахом, своими партнёрами по клубу, но и в сборной Сенегала он готов играть важнейшую роль.
Тем более, что в сборной Сенегала компанию в нападении ему составляют Бальде Кейта («Монако») и М’Байе Ньянг, поигравший за «Милан». Также есть ещё Мусса Соу и Мусса Конате, прекрасно умеющие забивать.
Знакомые лица
Форвард сборной Сенегала Мусса Конате два сезона провёл в «Краснодаре». Правда тогда он не смог себя толком проявить, забив всего 1 мяч в 10 играх. Но в дальнейшем Конате отметился куда более высокой результативностью в швейцарском «Сьоне». Там он забивал уже в каждой третьей игре, а в сборной Конате отличился в 27 матчах 10 раз.
Чем занимаются перед ЧМ
На время чемпионата мира по футболу в России сенегальцы разместились в Калуге. Приезд африканской сборной вызвал живой интерес у местных любителей футбола. Естественно, что большинство из них были заинтересованы именно в Мане. Фанаты изготовили баннеры, посвящённые игроку «Ливерпуля» и сборной Сенегала. В любом случае, приезд сенегальцев получился ярким. Футболисты сборной, облачённые в национальные костюмы, смотрелись на взлётной полосе весьма эффектно.
Перед стартом на чемпионате мира главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе, который в составе национальной команды выходил в четвертьфинал турнира 2002 года, рассуждал на тему африканского футбола в мировой иерархии. Сиссе заверял, что однажды африканская сборная выиграет чемпионат мира. Также много внимания тренер сенегальцев уделил Садио Мане, назвав того одним из лучших игроков в мире. В общем, психологическую накачку Сиссе выполнил сполна.
Колумбия
Место в рейтинге FIFA: 13
Самое удачное выступление в истории: 1/4 финала (2014)
Путь
Сборная Колумбии четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии дошла до четвертьфинала. Вообще, в XXI веке «кофейщики» выступают довольно удачно. В начале века они ещё и выиграли Копа Америка.
Выход в четвертьфинал чемпионата мира остаётся лучшим результатом в истории Колумбии на Мундиалях. И сейчас колумбийцам вполне по силам повторить тот успех.
«Кофейщики» не без труда пробились на чемпионат мира. Всё решалось в заключительном туре отборочного турнира. За последние путёвки на турнир конкурировали сразу пять сборных, включая Колумбию. Для гарантированного попадания в Россию колумбийцам надо было в последнем туре обыграть Перу. Команды обменялись голами во втором тайме, но затем фактически отказались от активных действий. Активность сошла на нет после того, как стал известен ход остальных матчей. Сложилась такая ситуация, при которой ничья устраивала обоих соперников. В итоге команды скатали своеобразный договорняк. Капитан колумбийцев Радамель Фалькао признал, что он обсудил со своим визави из Перу ситуацию в турнирной таблице, но отказался признавать договорной характер матча. По словам Фалькао, просто команды сыграли осторожно т.к. их устраивал счёт.
Стиль
Сборная Колумбии опирается на свою физическую мощь и скорость. Команда здорово умеет владеть мячом, но ещё опаснее при контратаках. С реактивным Хамесом Родригесом, способным не только отдать точную передачу, но и самому решить исход эпизода, колумбийцы на свободном пространстве становятся просто смертельными.
При этом тренерский штаб команды уделяет большое внимание игре в обороне. Колумбийцы мало пропускают, пытаются лишний раз не рисковать, превращаясь в тяжёлого соперника для любой команды.
Главные звёзды
У Колумбии очень сильный и яркий состав. Основным вратарём является Давид Оспина из «Арсенала». В защите тренерский штаб использует Кристиана Сапату («Милан»), а также молодых, но уже окрепши Йерри Мину и Давинсона Санчеса. Мина недавно перебрался в «Барселону», а Санчес уже давно защищает цвета «Тоттенхэма» и регулярно выходит на поле.
Главная звезда колумбийцев – Хамес Родригес, ставший ещё и одним из героев прошлого чемпионата мира. Колумбиец тогда был одним из лучших бомбардиров турнира, после чего и получил приглашение в «Реал». В полном порядке и Хуан Куадрадо из «Ювентуса», который выиграл в туринском клубе чемпионат Италии уже трижды.
В строю остаётся и Радамель Фалькао, который является капитаном сборной. Составить ему компанию в атаке могут Карлос Бакка и Луис Муриэль. Оба форварда выступают в чемпионате Испании.
Тренер
С 2012 года сборную Колумбии тренирует аргентинец Хосе Пекерман. С именем 68-летнего специалиста связаны все последние успехи колумбийцев. Он вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира в Бразилии. При Пекермане на Копа Америка Сентенарио сборная Колумбии завоевала бронзовые медали.
Пекерман – известный и авторитетный специалист, поработавший в клубах и сборных. Ранее он также возглавлял Аргентину (2004-2006), после чего тренировал мексиканских флагманов «Толуку» и «Тигрес».
После чемпионата мира Пекерман может вернуться к работе в клубном футболе. Его называли и числе претендентов на пост главного тренера «Зенита», хотя изначально этот вариант выглядел малореалистичным.
Япония
Место в рейтинге FIFA: 61
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (2002, 2010)
Путь
Япония не без труда пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Хоть японцы и выиграли свою квалификационную группу, но опередили Австралию, занявшую третье место, лишь на одно очко. Японцы во время квалификации уступили командам ОАЭ и Саудовской Аравии. Также они потеряли очки в матчах с Австралией и Ираном.
Наряду с командой Саудовской Аравии Япония была самой результативной сборной азиатской квалификации с 17 забитыми мячами в 10 сыгранных матчах. Лучшим бомбардиром японцев стал Кейсуке Хонда, отыгравший пять сезонов за московский ЦСКА. В квалификации полузащитник мексиканской «Пачуки» забил 7 мячей.
Стиль
Как и другие команды азиатского континента, сборная Японии больше уповает на баланс и дисциплину. Японцы мало пропускают, не так часто забивают, но ведут борьбу за очки в каждом матче. Четыре года назад они не смогли пробиться в плей-офф, заняв в своей группе последнее место. Тогда японцы оказались в похожем квартете вместе с Грецией, Кот-Д’Ивуаром и Колумбией.
Лидеры сборной уже перешагнули рубеж в 30 лет, поэтому сейчас Япония не является такой моторной командой, как четыре года назад. Учитывая это, шансы японцев трудно назвать высокими.
Звёзды
Костяк состава сборной Японии составляют игроки, выступающие в Европе. Также в окончательную заявку попали восемь представителей японской Джэй-лиги, двое из них являются запасными вратарями сборной Японии.
Основной голкипер – Эйдзи Кавасима из французского «Метца». В защите лидерами должны стать Юто Нагатомо, который ранее выступал за «Интер», а в настоящее время играет в турецком «Галатасаре», и Мая Есидза из английского «Саутгемптона». Нагатомо – один из самых опытных в составе японской сборной, за национальную команду он провёл 104 матча.
В полузащите выделяются Кейсуке Хонда и Синдзи Кагава, выступающий за дортмундскую «Боруссию». Оба игрока на клубном уровне так и не смогли полностью раскрыть свой потенциал, но в сборной остаются настоящими лидерами. На двоих они в составе сборной забили более 60 мячей, а более высокой результативностью отметился только форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки. На его счету – 50 мячей в 112 матчах за сборную. Стоит выделить и капитана японской сборной – Макото Хасэбе. Полузащитник с 2008 года играет в Германии, а в минувшем сезоне он с «Айнтрахтом» выиграл Кубок Германии, победив в финале «Баварию».
Расклады в группе
Это – одна из самых ровных групп чемпионата мира. С небольшой условностью можно сказать, что все четыре команды могут претендовать на путёвки в плей-офф. Аутсайдером является лишь Япония, которая всё же уступает конкурентам. Немного выделяются Колумбия и Польша, обладающие богатым опытом выступления на крупных турнирах. При этом у сборной Сенегала очень мощный состав, с которым команда обязана вести борьбу за путёвки в плей-офф. Предположим, что группу выиграет Колумбия, а Польша и Сенегал станут претендентами на вторую итоговую строчку.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Сборная Польши
Место в рейтинге FIFA: 8
Самое удачное выступление в истории: 3-место (1974, 1982)
Путь
Сборная Польши впервые с 2006 года примет участие в финальной части чемпионата мира. Талантливое поколение польских футболистов достигло зрелого возраста (и даже слегка перешагнуло рубеж). Чемпионат мира в России – один из последних шансов для Левандовского и других звёзд проявить себя на крупном турнире.
Конечно, в Польше помнят главные достижения своей сборной, которые пришлись на ЧМ-1974 и ЧМ-1982. Тогда поляки становились бронзовыми призёрами турнира. После этого для национальной команды непреодолимым препятствием была даже квалификация. Ситуация изменилась в начале XXI века, но поездки в Японию/Корею и Германию не принесли результатов: каждый раз команда ограничивалась лишь обязательно программой участника ЧМ.
На этот раз отборочный турнир сборная Польши преодолела без каких-либо проблем. Подопечные Адама Навалки заняли первое место в группе с Данией, Черногорией, Румынией, Арменией и Казахстаном. Солидный задел поляки сделали за счёт успешного выступления дома: там они выиграли все матчи. За время отборочного турнира сборная Польши потерпела лишь одно поражение, что не повлияло на итоговый результат.
Стиль
Сборная Польши хоть и не является командой, которая полностью зависит от игры одного человека, но представить её без Роберта Левандовски нельзя. В квалификации форвард «Баварии» из 28 забитых мячей команды записал на свой счёт 16. Имея в своём распоряжении столь грозное оружие, Навалке нужно лишь придумывать, как обезопасить игру у собственных ворот.
Поляки охотно используют Левандовски, регулярно загружая своего форварда. В то же время активные действия Роберта и мощное присутствие в чужой штрафной освобождает зоны для полузащитников. Активные подключения по флангам позволяют не только доставить мяч в штрафную, но ещё и проникнуть сквозь оборонительные редуты соперника.
Сборная Польши
Для вариативности у Навалки есть ещё и Аркадиуш Милик из «Наполи». В матчах с более слабыми соперниками тренерский штаб поляков может использовать обоих форвардов одновременно, но при более осторожной формации Милик остаётся в запасе.
Главные звёзды
Помимо уже упомянутых форвардов в сборной Польши есть и другие звёзды. Войцех Щенсны поиграл в «Арсенале» и «Роме», а теперь после ухода Джанлиджи Буффона имеет все шансы, чтобы стать первым номером в «Ювентусе». Якуб Блащиковски и Лукаш Пищек плотно ассоциируются с дортмундской «Боруссией», хоть Куба уже и перешёл в «Вольфсбург». В «ПСЖ» успел поиграть Гжегож Крыховяк, которого в Париж вытащил Унаи Эмери. Пусть опорник теперь уже и выступает за «Вест Бромвич», покинувший по итогам сезона англйискую Премьер-Лигу.
Знакомые лица
В итоговую заявку поляков на чемпионат мира вошёл чемпион России в составе «Локомотива» Мацей Рыбусь. По всей видимости, крайний защитник станет основным выбором Адама Навалки. По крайней мере, наставник поляков выпускал «железнодорожника» в стартовом составе в последних контрольных матчах сборной. Хорошо знаком российским болельщикам и Артур Енджейчик, ранее выступавший за «Краснодар». В сборную Польши он попал уже в качестве игрока «Легии».
Чем занимаются перед ЧМ
В России поляки уже успели попасть в историю. Разместившись в Сочи, игроки сборной Польши посетили дельфинариум. Милик умудрился поскользнуться в дельфинарии и получил травму. У форварда сборной Польши даже было подозрение на перелом, но в итоге нападающий отделался ушибом. Травмировался и защитник «Монако» Камиль Глик, но повреждение монегаск получил на тренировке. Его участие в стартовом матче Польши против Сенегала пока под вопросом.
Сборная Сенегала
Место в рейтинге FIFA: 32
Самое удачное выступление в истории: 1/4 финала (2002)
Путь
Сборная Сенегала не участвовала в чемпионатах мира с 2002 года. Тогда на дальневосточном Мундиале «львы теранги» стали настоящей сенсацией. Дебютное участие в чемпионате мира ознаменовалось триумфом: африканская сборная дошла до четвертьфинала, оставив вне плей-офф сборные Франции и Уругвая. Сенегальцы из своей группы квалифицировались со второго места. Напомним, что французы в Южную Корею и Японию приехали в качестве действующих чемпионов мира. В 1/8 финала «львы теранги» обыграли Швецию, но в четвертьфинале они уступили Турции. На этом единственное участие Сенегала в чемпионате мира закончилось.
Путь сборной Сенегала в Россию был относительно ровным и спокойным. Во втором квалификационном раунде сенегальцы сломили сопротивление Мадагаскара, а затем выиграли свою отборочную группу. В квартете с Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР сенегальцы были на голову выше соперника. Единственное поражение они потерпели от ЮАР, но результат того матча был аннулирован из-за дисквалификации судьи. В повторном матче победили уже сенегальцы.
Столь уверенная квалификация неслучайна: в Сенегале выросло поколение талантливейших игроков, которое по своему таланту не уступает героям Южной Кореи и Японии.
Стиль
Сборная Сенегала полагается на физическую готовность и силу. А физикой у африканцев всегда было в порядке. А в этой команде ещё хватает и талантов. Сенегальцы делают ставку на мощную игру в атаке. В итоговую заявку сборной попали сразу восемь (!!) нападающих. Конечно, многие из них на деле являются атакующими полузащитниками, но упор здесь понятен.
Главные звёзды
Портал Transfermarkt.com оценил совокупную стоимость состава сборной Сенегала в 297 миллионов евро. Это – самая высокая сумма среди всех африканских сборных. И в этом нет ничего удивительного, ведь практически все игроки выступают в европейских клубах.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали уже давно заинтересовал топ-клубы. По слухам, сенегалец может продолжить карьеру в «Реале» или «Манчестер Юнайтед». В этом случае Кулибали имеет все шансы, чтобы установить новый трансферный рекорд для защитника.
В нападении стоит выделить Садио Мане, который с «Ливерпулем» пробился в финал Лиги чемпионов. Конечно, Мане очень силён в сочетании с Фирмино и Салахом, своими партнёрами по клубу, но и в сборной Сенегала он готов играть важнейшую роль.
Садио Мане
Тем более, что в сборной Сенегала компанию в нападении ему составляют Бальде Кейта («Монако») и М’Байе Ньянг, поигравший за «Милан». Также есть ещё Мусса Соу и Мусса Конате, прекрасно умеющие забивать.
Знакомые лица
Форвард сборной Сенегала Мусса Конате два сезона провёл в «Краснодаре». Правда тогда он не смог себя толком проявить, забив всего 1 мяч в 10 играх. Но в дальнейшем Конате отметился куда более высокой результативностью в швейцарском «Сьоне». Там он забивал уже в каждой третьей игре, а в сборной Конате отличился в 27 матчах 10 раз.
Чем занимаются перед ЧМ
На время чемпионата мира по футболу в России сенегальцы разместились в Калуге. Приезд африканской сборной вызвал живой интерес у местных любителей футбола. Естественно, что большинство из них были заинтересованы именно в Мане. Фанаты изготовили баннеры, посвящённые игроку «Ливерпуля» и сборной Сенегала. В любом случае, приезд сенегальцев получился ярким. Футболисты сборной, облачённые в национальные костюмы, смотрелись на взлётной полосе весьма эффектно.
Перед стартом на чемпионате мира главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе, который в составе национальной команды выходил в четвертьфинал турнира 2002 года, рассуждал на тему африканского футбола в мировой иерархии. Сиссе заверял, что однажды африканская сборная выиграет чемпионат мира. Также много внимания тренер сенегальцев уделил Садио Мане, назвав того одним из лучших игроков в мире. В общем, психологическую накачку Сиссе выполнил сполна.
Колумбия
Место в рейтинге FIFA: 13
Самое удачное выступление в истории: 1/4 финала (2014)
Путь
Сборная Колумбии четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии дошла до четвертьфинала. Вообще, в XXI веке «кофейщики» выступают довольно удачно. В начале века они ещё и выиграли Копа Америка.
Выход в четвертьфинал чемпионата мира остаётся лучшим результатом в истории Колумбии на Мундиалях. И сейчас колумбийцам вполне по силам повторить тот успех.
«Кофейщики» не без труда пробились на чемпионат мира. Всё решалось в заключительном туре отборочного турнира. За последние путёвки на турнир конкурировали сразу пять сборных, включая Колумбию. Для гарантированного попадания в Россию колумбийцам надо было в последнем туре обыграть Перу. Команды обменялись голами во втором тайме, но затем фактически отказались от активных действий. Активность сошла на нет после того, как стал известен ход остальных матчей. Сложилась такая ситуация, при которой ничья устраивала обоих соперников. В итоге команды скатали своеобразный договорняк. Капитан колумбийцев Радамель Фалькао признал, что он обсудил со своим визави из Перу ситуацию в турнирной таблице, но отказался признавать договорной характер матча. По словам Фалькао, просто команды сыграли осторожно т.к. их устраивал счёт.
Стиль
Сборная Колумбии опирается на свою физическую мощь и скорость. Команда здорово умеет владеть мячом, но ещё опаснее при контратаках. С реактивным Хамесом Родригесом, способным не только отдать точную передачу, но и самому решить исход эпизода, колумбийцы на свободном пространстве становятся просто смертельными.
Сборная Колумбии
При этом тренерский штаб команды уделяет большое внимание игре в обороне. Колумбийцы мало пропускают, пытаются лишний раз не рисковать, превращаясь в тяжёлого соперника для любой команды.
Главные звёзды
У Колумбии очень сильный и яркий состав. Основным вратарём является Давид Оспина из «Арсенала». В защите тренерский штаб использует Кристиана Сапату («Милан»), а также молодых, но уже окрепши Йерри Мину и Давинсона Санчеса. Мина недавно перебрался в «Барселону», а Санчес уже давно защищает цвета «Тоттенхэма» и регулярно выходит на поле.
Главная звезда колумбийцев – Хамес Родригес, ставший ещё и одним из героев прошлого чемпионата мира. Колумбиец тогда был одним из лучших бомбардиров турнира, после чего и получил приглашение в «Реал». В полном порядке и Хуан Куадрадо из «Ювентуса», который выиграл в туринском клубе чемпионат Италии уже трижды.
В строю остаётся и Радамель Фалькао, который является капитаном сборной. Составить ему компанию в атаке могут Карлос Бакка и Луис Муриэль. Оба форварда выступают в чемпионате Испании.
Тренер
С 2012 года сборную Колумбии тренирует аргентинец Хосе Пекерман. С именем 68-летнего специалиста связаны все последние успехи колумбийцев. Он вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира в Бразилии. При Пекермане на Копа Америка Сентенарио сборная Колумбии завоевала бронзовые медали.
Пекерман – известный и авторитетный специалист, поработавший в клубах и сборных. Ранее он также возглавлял Аргентину (2004-2006), после чего тренировал мексиканских флагманов «Толуку» и «Тигрес».
После чемпионата мира Пекерман может вернуться к работе в клубном футболе. Его называли и числе претендентов на пост главного тренера «Зенита», хотя изначально этот вариант выглядел малореалистичным.
Япония
Место в рейтинге FIFA: 61
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (2002, 2010)
Путь
Япония не без труда пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Хоть японцы и выиграли свою квалификационную группу, но опередили Австралию, занявшую третье место, лишь на одно очко. Японцы во время квалификации уступили командам ОАЭ и Саудовской Аравии. Также они потеряли очки в матчах с Австралией и Ираном.
Наряду с командой Саудовской Аравии Япония была самой результативной сборной азиатской квалификации с 17 забитыми мячами в 10 сыгранных матчах. Лучшим бомбардиром японцев стал Кейсуке Хонда, отыгравший пять сезонов за московский ЦСКА. В квалификации полузащитник мексиканской «Пачуки» забил 7 мячей.
Стиль
Как и другие команды азиатского континента, сборная Японии больше уповает на баланс и дисциплину. Японцы мало пропускают, не так часто забивают, но ведут борьбу за очки в каждом матче. Четыре года назад они не смогли пробиться в плей-офф, заняв в своей группе последнее место. Тогда японцы оказались в похожем квартете вместе с Грецией, Кот-Д’Ивуаром и Колумбией.
Лидеры сборной уже перешагнули рубеж в 30 лет, поэтому сейчас Япония не является такой моторной командой, как четыре года назад. Учитывая это, шансы японцев трудно назвать высокими.
Звёзды
Костяк состава сборной Японии составляют игроки, выступающие в Европе. Также в окончательную заявку попали восемь представителей японской Джэй-лиги, двое из них являются запасными вратарями сборной Японии.
Основной голкипер – Эйдзи Кавасима из французского «Метца». В защите лидерами должны стать Юто Нагатомо, который ранее выступал за «Интер», а в настоящее время играет в турецком «Галатасаре», и Мая Есидза из английского «Саутгемптона». Нагатомо – один из самых опытных в составе японской сборной, за национальную команду он провёл 104 матча.
Сборная Японии
В полузащите выделяются Кейсуке Хонда и Синдзи Кагава, выступающий за дортмундскую «Боруссию». Оба игрока на клубном уровне так и не смогли полностью раскрыть свой потенциал, но в сборной остаются настоящими лидерами. На двоих они в составе сборной забили более 60 мячей, а более высокой результативностью отметился только форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки. На его счету – 50 мячей в 112 матчах за сборную. Стоит выделить и капитана японской сборной – Макото Хасэбе. Полузащитник с 2008 года играет в Германии, а в минувшем сезоне он с «Айнтрахтом» выиграл Кубок Германии, победив в финале «Баварию».
Расклады в группе
Это – одна из самых ровных групп чемпионата мира. С небольшой условностью можно сказать, что все четыре команды могут претендовать на путёвки в плей-офф. Аутсайдером является лишь Япония, которая всё же уступает конкурентам. Немного выделяются Колумбия и Польша, обладающие богатым опытом выступления на крупных турнирах. При этом у сборной Сенегала очень мощный состав, с которым команда обязана вести борьбу за путёвки в плей-офф. Предположим, что группу выиграет Колумбия, а Польша и Сенегал станут претендентами на вторую итоговую строчку.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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