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Стали известны стартовые составы сборных Польши и Сенегала

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Сенегала на матч группового этапа чемпионата мира — 2018.

Польша: Щенсны, Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь, Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.

Сенегал: Х. Н'Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, Гейе, А. Н'Диайе, Мане, Диуф, Сарр, Ньянг.
Теги: Сборная Польши Сборная Сенегала
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