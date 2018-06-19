Стали известны стартовые составы сборных Польши и Сенегала на матч группового этапа чемпионата мира — 2018.: Щенсны, Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь, Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.: Х. Н'Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, Гейе, А. Н'Диайе, Мане, Диуф, Сарр, Ньянг.