Рафаэль Варан: матч с австралийцами нельзя занести в актив, нам надо прибавлять

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал победу над сборной Австралией."Конечно, матч с австралийцами нельзя занести нам в актив, нам надо прибавлять, прежде всего, в интенсивности и компактности игры. Но есть и положительные моменты в нашей игре. В конце концов, мы видели фаворитов, некоторые из которых выиграть не смогли. Мы смогли, и это уже неплохо.У нас крепкая и агрессивная защита, мы любим быстрые, вертикальные атаки. Но у нас есть качества и для позиционных атак, хотя в этом нам, конечно, надо прибавлять. Да, в защите у нас есть еще совсем неопытные игроки, и нам надо много общаться между собой, обсуждать моменты игры. Мы мало играли вместе, но каждый - качественный игрок, знает, как действовать в той или иной ситуации, а солидность приходит с опытом и матчами, так что нам остается только продолжать играть вместе", - сказал Варан.