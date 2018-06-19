Сборная Сенегала обыграла команду Польши

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Сборная Сенегала обыграла команду Польши

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Польши уступила команде Сенегала.

Чемпионат мира-2018

Группа H. 1-й тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

Польша – Сенегал 1:2

Голы: Сионек, 37 (авто.), Ньянг, 60, Крыховяк, 86

Польша: Щенсны, Пищек (Берешиньски, 83), Паздан, Сионек, Рыбусь, Зелиньски, Блащиковски (Беднарек, 46), Крыховяк, Левандовски, Милик (Ковнацки, 73), Гросицки

Сенегал: Н'Диайе, Ваг, Сабали, Сане, Кулибали, Н'Диайе, Гейе, Сарр, Диуф (Ндойе, 62), Мане, Ньянг (Конате, 75)

Предупреждения: Крыховяк, 12, Сане, 49, Гейе, 72
Теги: Сборная Сенегала Сборная Польши
Сегодня, 19:59
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22
(4)
№22 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вспомнил матч Сенегал Франция и хотел было пятихатку на сенегал зарядить,но передумал.А зря выходит smile


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№21 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 20:40) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
две одинаково бестолковые команды, но африканская была просто более везучая


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№20 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Во-первых,неожиданно...
во-вторых,вдвойне неожиданно,что заслуженно!
По первому тайму было впечатление,что у
поляков так ни одного шанса и не будет...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№19 Написал: miktar (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Египетский вернблюм
КулибАли пшеки


А это ...куда?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№18 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Африку с первой победой. Через два часа будет вторая

Сепаратист, иди домой!

Цитата: miktar
Самые ненавидящие РУССКИХ проживанты европы...про...ли.

а по последним опросам, говорят что и финны тоже.

Теоевизор меньше смотри! Все нормально с финами


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
По делу натянули профурсеток
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
это просто праздник какой то (тут я карабас барабас)
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:17) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! пшеков нах.


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№14 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:16) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
против пшеков все едины)


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№13 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 20:15) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы сенегальцы! Не люблю пшеков, впрочем как и они нашу страну, поэтому конечно рад такому исходу событий! Надеюсь они и дальше всё просрут!


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Победа заслуженная, молодцы .
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№11 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:09) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
КулибАли пшеки smile


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 20:09) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Реал»
вот уж кого не жалко.Сенегальцы молодцы...Поляки никогда не нравились...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
отлично!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: miktar (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (10)

Самые ненавидящие РУССКИХ проживанты европы...про...ли.

а по последним опросам, говорят что и финны тоже.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
Многие нашего,ростовского КАНГУ

все они Кангу, Кин-Кангу


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:05) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Черный Лис
Куда ты завел нас? - лях старый вскричал
-Туда куда надо. - Сусанин сказал...

Аминь.)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:04) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Куда ты завел нас? - лях старый вскричал
-Туда куда надо. - Сусанин сказал...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:04) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
1. Сенегальцы прекрасны! Многие манерой игры напомнили нашего,ростовского КАНГУ..самоуверенность,дриблинг,умение держать мяч...
Красавцы!
2. Порадовали кислые морды пшеков...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:02) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Еее, пшеков натянули sunglasses


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 20:01) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
КРАСАВЦЫ наказали поляков.
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:00) #
  • -23
  •  (31)

Африку с первой победой. Через два часа будет вторая
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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