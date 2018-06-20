На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста

В Волгограде на матч Тунис – Англия (1:2) с футболистами должен был выйти воспитанник социально-реабилитационного центра из областного города Камышина.

Но его, как стало известно из письма жительницы Камышина Светланы в редакцию портала ИА Высота 102", подменили на сына экономиста этого же учреждения.

Мальчика из обеспеченной семьи временно зачислили в дневную группу, чтобы он мог фигурировать в списках как воспитанник приюта.

Как сообщает портал Ruposters со ссылкой на Центр социальной защиты города Камышина, сейчас ведется официальное разбирательство.
Теги: Сборная Туниса Сборная Англии
Сегодня, 16:12
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(3)
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:02) #
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online

Выросло поколение гандонов какое то.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 16:41) #
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  •  (2)

Уволить на хрен.чтобы другим мерзавцам неповадно было.Помогите составить петицию и распространите
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 16:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
это известно ...большие взятки дают ,что бы блатное чадо засветилось ....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: aimu Москва (Сегодня, 16:27) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позорище, если правда, причем жалко тут обоих мальчишек, "сын экономиста" не виноват, что его отец подлец, а травить будут именно его, раз выпало все в прессу. Если возможно, то воспитанника центра, надо позвать на какой нибудь другой матч. Очень хочется, чтобы у таких детей были побольше светлых моментов в жизни.
Регистрация: 20.11.2009 [жалоба]
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