Британского миллиардера обвинили в расизме после шутки об игроках Сенегала

Британский миллиардер и политик Алан Шугар оказался в центре расистского скандала из-за своего поста в "Твиттере" во время матча ЧМ-2018 между сборными Польши и Сенегала (1:2). Шугар пошутил над сенегальскими игроками, пишет The Guardian."Я узнаю в некоторых из них парней с пляжа в Марбелье. Находчивые ребята", — написал миллиард в своём "твиттере", опубликовав коллаж с игроками сборной Сенегала и сумочками и солнечными очками, предлагаемыми в курортных районах уличными торговцами.Это сообщение вызвало бурю критики. Многие обвинили Шугара в расизме. Тот после волны критики сначала отметил, что просто пошутил, но потом удалил своё сообщение и извинился.