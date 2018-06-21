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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде планируется открыть музей футбола
Музей футбола планируется открыть на стадионе "Калининград" после окончания чемпионата мира. Об этом сообщила ТАСС министр спорта региона, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.
"Что касается музея - конечно, такие планы есть. Такое событие [как чемпионат мира] не может не оставить наследия, мы не можем это не увековечить - я думаю, что этот музей будет располагаться на стадионе "Калининград", - сказала она Ищенко.
Она отметила, что в настоящее время стадион "Калининград" принадлежит федеральным властям и в правительстве региона рассчитывают, что его передадут в собственность Калининградской области в начале 2019 года.
"Конечно, стадион станет базовым для клуба "Балтика", играть команда будет там. Резервным стадионом остается "Балтика", - добавила Ищенко.
"Что касается музея - конечно, такие планы есть. Такое событие [как чемпионат мира] не может не оставить наследия, мы не можем это не увековечить - я думаю, что этот музей будет располагаться на стадионе "Калининград", - сказала она Ищенко.
Она отметила, что в настоящее время стадион "Калининград" принадлежит федеральным властям и в правительстве региона рассчитывают, что его передадут в собственность Калининградской области в начале 2019 года.
"Конечно, стадион станет базовым для клуба "Балтика", играть команда будет там. Резервным стадионом остается "Балтика", - добавила Ищенко.
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